  Ator Grande Otelo Filho morre aos 70 anos no Rio de Janeiro
TV / Luto!

Ator Grande Otelo Filho morre aos 70 anos no Rio de Janeiro

Filho do humorista Otelo Filho, Grande Otelo Filho estava internado em um hospital no Rio de Janeiro; último trabalho do ator foi em 'Gênesis'

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 21/08/2025, às 09h57

Grande Otelo Filho
Grande Otelo Filho - Foto: Reprodução / Record TV

O ator Carlos Sebastião Vasconcelos Prata, mais conhecido como Grande Otelo Filho, faleceu aos 70 anos de idade na madrugada de quarta-feira, 20, em decorrência de complicações cardíacas. O artista estava internado em um hospital na zona sul do Rio de Janeiro.

De acordo com informações do site 'G1', Hugo Gross, presidente do SATED/RJ (Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Rio de Janeiro), ajudou a arrecadar fundos para o sepultamento, uma vez que o artista passava por dificuldades financeiras. O corpo será sepultado no Cemitério do Catumbi nesta quinta-feira, 21.

Carlos era filho do humorista e compositor Grande Otelo, que partiu em 1993. Em entrevista à colunista Patrícia Kogut, cedida em 2021, o ator contou que sempre sentiu muita pressão na carreira devido ao sucesso do pai.

"O meu pai foi uma pessoa incrível, tínhamos uma relação muito próxima. Ele era um grande amigo. Ao mesmo tempo, ser filho de Grande Otelo sempre teve um peso muito grande sobre mim em todos os sentidos. Muitas pessoas se aproximavam por interesse. Também fui muito cobrado e comparado a ele", disse, na época.

O último trabalho de Grande Otelo Filho

Seu último trabalho nas telinhas foi em 'Gênesis', novela bíblica da Record TV, exibida em 2021. Na época, Grande Otelo Filho chegou a celebrar seu retorno à TV após anos de afastamento.

"Estar de novo num set de gravação foi muito simbólico para mim. Me senti renascendo. Estou animado, quero fazer novos projetos", comemorou o artista, na ocasião. Em 2022, segundo informações do jornalista Ancelmo Góis, do jornal O Globo, o ator virou pessoa em situação de rua e vivia perto de um hotel no centro do Rio de Janeiro.

Ator Grande Otelo Filho morre aos 70 anos - Reprodução/Instagram
Ator Grande Otelo Filho morre aos 70 anos - Reprodução/Instagram

Morre irmão de Sheron Menezzes

No início desta semana, Sheron Menezzes usou as redes sociais para dividir uma triste notícia com seus seguidores. A atriz compartilhou uma foto ao lado de Draiton Mancilha de Menezes e comoveu ao falar sobre a morte do irmão.

"Eu tava segurando a tua mão. No último minuto, no último segundo, até a linha ficar reta… eu tava ali, firme, segurando a tua mão. E a minha vontade era nunca mais soltar. Ninguém se prepara pra sentir uma dor assim. Eu implorei a Deus que te trouxesse pra mim, eu queria tanto esse irmão… e Ele te mandou. Hoje agradeço pelo tempo que Ele nos deu juntos", desabafou a artista no começo do texto. 

"Um pedaço de mim foi arrancado, se foi… um pedaço de nós. Mas não se preocupa: agora a mãe vai descansar e a gente vai cuidar dela. Segue teu caminho de luz em paz, irmão. E saiba que eu sempre te amei e vou te amar pra sempre. Draiton Mancilha de Menezes. 24/05/1989 I 16/08/2025", finalizou.

Leia também: Drayson Menezzes escreve carta de despedida ao irmão, que morreu aos 36 anos

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

Grande Otelo Filho

