Drayson Menezzes escreve carta de despedida ao irmão, que morreu aos 36 anos

O ator Drayson Menezzes, que é irmão da atriz Sheron Menezzes, usou as redes sociais para lamentar a morte do irmão deles, Draiton Mancilha de Menezes
O ator Drayson Menezzes, que é irmão da atriz Sheron Menezzes, usou as redes sociais nesta segunda-feira, 18, para lamentar a morte do irmão deles, Draiton Mancilha de Menezes, que morreu aos 36 anos. No texto compartilhado, ele recordou que os dois foram criados como gêmeos e que tiveram tempo de dizer adeus.
"Fomos criados como gêmeos. Durante muitos anos quase a mesma altura, vestidos com roupas iguais ou quase. Um de conjuntinho verde e outro azul. Dividimos o peito da nossa mãe, até eu cansar e deixar pra ele, mesmo eu sendo quase dois anos mais novo. Um anos e 9 meses de diferença. Repeti tanto essa frase em resposta a “são gêmeos?!”", iniciou ele em seu texto de despedida.
Em seguida, o ator de Beleza Fatal recordou: "Depois seguimos por caminhos tão diferentes. Eu “espichei”. Deixamos de ser gêmeos. Seguimos cada um o seu caminho. Mas a gente teve tempo de falar que se ama uma última vez. De se perdoar por qualquer coisa. Tive tempo de ver nos olhos dele a ternura do meu irmão que começou na arte antes de mim e eu agradeço por isso".
"Ele cantou em coral, tocava flauta e violão. Depois foi pros computadores e eu fiquei com as artes… Foi lindo poder correr pra minha cidade e ver o quanto você é amado. O quanto você é importante pra tanta gente! Vai ficar faltando uma peça do nosso quebra cabeça… Que o Orum te receba em festa! Porque esse goooosta de uma festa! Esse viveu! Que a gente lembre todo dia de viver! Te amo, Draiton, meu irmão", finalizou.
Em seu perfil, a atriz compartilhou uma foto ao lado de Draiton Mancilha de Menezes e comoveu ao falar sobre a morte do irmão. "Eu tava segurando a tua mão. No último minuto, no último segundo, até a linha ficar reta… eu tava ali, firme, segurando a tua mão. E a minha vontade era nunca mais soltar. Ninguém se prepara pra sentir uma dor assim. Eu implorei a Deus que te trouxesse pra mim, eu queria tanto esse irmão… e Ele te mandou. Hoje agradeço pelo tempo que Ele nos deu juntos", desabafou a artista no começo do texto.
"Um pedaço de mim foi arrancado, se foi… um pedaço de nós. Mas não se preocupa: agora a mãe vai descansar e a gente vai cuidar dela. Segue teu caminho de luz em paz, irmão. E saiba que eu sempre te amei e vou te amar pra sempre. Draiton Mancilha de Menezes. 24/05/1989 I 16/08/2025", finalizou.
