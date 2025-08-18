Sheron Menezzes lamenta a morte do irmão: 'Um pedaço de mim foi arrancado'

A atriz Sheron Menezzes fez um comovente desabafo ao falar sobre a morte do irmão, Draiton Mancilha de Menezes, nas redes sociais

Sheron Menezzes usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira, 18, para dividir uma triste notícia com seus seguidores. A atriz compartilhou uma foto ao lado de Draiton Mancilha de Menezes e comoveu ao falar sobre a morte do irmão.

"Eu tava segurando a tua mão. No último minuto, no último segundo, até a linha ficar reta… eu tava ali, firme, segurando a tua mão. E a minha vontade era nunca mais soltar. Ninguém se prepara pra sentir uma dor assim. Eu implorei a Deus que te trouxesse pra mim, eu queria tanto esse irmão… e Ele te mandou. Hoje agradeço pelo tempo que Ele nos deu juntos", desabafou a artista no começo do texto.

"Um pedaço de mim foi arrancado, se foi… um pedaço de nós. Mas não se preocupa: agora a mãe vai descansar e a gente vai cuidar dela. Segue teu caminho de luz em paz, irmão. E saiba que eu sempre te amei e vou te amar pra sempre. Draiton Mancilha de Menezes. 24/05/1989 I 16/08/2025", finalizou.

Nos comentários, vários famosos deixaram mensagens de apoio para Sheron e sua família. "Meu abraço mais carinhoso pra você", disse a apresentadora Fátima Bernardes. "Receba meu maior abraço, Shé", escreveu Lazáro Ramos. "Sheron. Todo meu carinho pra você e sua família! Força e conforto no coração", falou Rodrigo Fagundes. "Querida, que Deus conforte o seu coração e de sua mãe e família. Meus sentimentos", disse a atriz Fabiana Karla. "Ohhhhhhh minha amiga…. Meus sentimentos de todo coração", comentou a atriz Juliana Paes.

Confira:

Sheron Menezzes lamenta a morte do irmão - Foto: Instagram

Sheron Menezzes exibe machucados após acidente de bicicleta

Recentemente, Sheron Menezzes usou as redes sociais para contar aos seus seguidores que recentemente sofreu um acidente que deixou sua perna toda roxa. Nos Stories do Instagram, a atriz relatou que o acidente aconteceu no dia 24 de julho. Ela estava andando de bicicleta quando caiu.

"Gente, eu nem contei para vocês que eu me 'estabaquei' no chão. Não foi hoje, foi quinta-feira passada. Eu postei hoje umas fotos, com a minha perna roxa. Todo mundo: 'o que houve, o que houve?'", começou.

Em seguida, Sheron deu detalhes sobre o acidente. "Eu estava andando de bike elétrica na chuva, e eu não sei por quê, mas eu resolvi tirar a mão do guidão, e tinha um quebra-mola. Eu me estabaquei. Estou toda roxa, toda roxa!", explicou a artista, que está com hematomas na coca e na batata da perna. Ela completou o relato tranquilizando os fãs. "Já está menos roxo, está doendo menos... Vai ficar bom logo", garantiu.

O acidente não atrapalhou a artista de curtir um período de lazer com o marido, Saulo Bernard. Em seu perfil oficial, ela mostrou que tirou alguns dias para curtir uma 'lua de mel' com o amado em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Nas imagens, os dois aparecem agarradinhos aproveitando o dia na piscina.

Além disso, Sheron mostrou que os dois também estavam acompanhados do filho, Benjamin, de sete anos. Eles também se divertiram com o herdeiro na piscina. "Lua de mel... em família. E eu não trocaria por nada", escreveu a famosa na legenda da publicação.

