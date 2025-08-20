Ana Paula Renault revela verdadeiro motivo de sua ausência no Melhor da Tarde

Ana Paula Renault toma decisão radical após participar da estreia do novo Melhor da Tarde, da Band, e explica sua decisão

A jornalista e ex-BBB Ana Paula Renault anunciou qual foi o motivo para não aparecer mais no programa Melhor da Tarde, da Band. Ela foi anunciada como integrante da nova formação do programa antes da estreia, mas só participou do primeiro programa. Agora, ela contou que se afastou do projeto por falta de contrato.

Ana Paula contou que voltará à atração apenas quando chegar em um acordo sobre o contrato. “Eu sentei com o Kaká Marques [diretor de entretenimento da Band] depois dos testes e a gente não chegou em um denominador comum. Eu disse que participaria da estreia, pelo carinho que tenho com o projeto, pela gratidão com o Leo Dias que indicou meu nome. Agora, eu só volto a partir do momento em que tiver um contrato na mesa definido”, disse ela ao colunista Gabriel Vaquer, do F5.

Ela ainda completou: “Eu não sou influencer, eu sou jornalista, eu não rentabilizo com minha imagem. Não faz sentido para mim ficar participando como convidada especial sem receber. Eu preciso receber pelo meu trabalho. Vamos ver, né? Se der certo, vou entrar no time com orgulho”.

Ana Paula Renault passou por cirurgia em maio de 2025

A ex-BBB Ana Paula Renault tranquilizou os seguidores após passar por uma cirurgia de emergência em maio de 2025. Ela mostrou que já estava bem e em fase de recuperação depois do procedimento na coluna.

Ana Paula precisou ser operada por causa de uma hérnia de disco que já estava em um grau avançado. Ela foi ao pronto-socorro com dores nas costas e já ficou internada para o procedimento cirúrgico.

"Eu já fiz a cirurgia, que realmente foi uma cirurgia de emergência. Correu tudo bem, sem nenhuma intercorrência. Imagina, chegar no pronto-socorro com dores fortíssimas, já com perda de movimento do pé esquerdo - eu não conseguia movimentar os dedos do pé… Então só passa as piores coisas na cabeça da gente, né. Por causa de uma hérnia de disco. Que isso sirva de alerta para você: Está com dor nas costas, tá com dor irradiada? Tem que olhar porque pode evoluir muito mal”, disse ela.

Antes disso, Ana Paula contou sobre os sintomas que teve. "Eu já estava tendo comprometimento neurológico, meu pé esquerdo já estava bobo e tá dormente até agora, eu não sinto os dedos", afirmou.

Quem é Ana Paula Renault?

A jornalista ficou conhecida ao participar do BBB 16. Durante a edição, ela estava indo bem com o público, contudo, acabou sendo expulsa por dar um tapa em Renan Oliveira. Anos depois, ela integrou o elenco de A Fazenda 10.