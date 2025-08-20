CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. TV
  2. Ana Paula Renault revela verdadeiro motivo de sua ausência no Melhor da Tarde
TV / Bastidores

Ana Paula Renault revela verdadeiro motivo de sua ausência no Melhor da Tarde

Ana Paula Renault toma decisão radical após participar da estreia do novo Melhor da Tarde, da Band, e explica sua decisão

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 20/08/2025, às 13h18

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Ana Paula Renault
Ana Paula Renault - Foto: Reprodução / Instagram

A jornalista e ex-BBB Ana Paula Renault anunciou qual foi o motivo para não aparecer mais no programa Melhor da Tarde, da Band. Ela foi anunciada como integrante da nova formação do programa antes da estreia, mas só participou do primeiro programa. Agora, ela contou que se afastou do projeto por falta de contrato.

Ana Paula contou que voltará à atração apenas quando chegar em um acordo sobre o contrato. “Eu sentei com o Kaká Marques [diretor de entretenimento da Band] depois dos testes e a gente não chegou em um denominador comum. Eu disse que participaria da estreia, pelo carinho que tenho com o projeto, pela gratidão com o Leo Dias que indicou meu nome. Agora, eu só volto a partir do momento em que tiver um contrato na mesa definido”, disse ela ao colunista Gabriel Vaquer, do F5.

Ela ainda completou: “Eu não sou influencer, eu sou jornalista, eu não rentabilizo com minha imagem. Não faz sentido para mim ficar participando como convidada especial sem receber. Eu preciso receber pelo meu trabalho. Vamos ver, né? Se der certo, vou entrar no time com orgulho”.

Ana Paula Renault passou por cirurgia em maio de 2025

A ex-BBB Ana Paula Renault tranquilizou os seguidores após passar por uma cirurgia de emergência em maio de 2025. Ela mostrou que já estava bem e em fase de recuperação depois do procedimento na coluna.

Ana Paula precisou ser operada por causa de uma hérnia de disco que já estava em um grau avançado. Ela foi ao pronto-socorro com dores nas costas e já ficou internada para o procedimento cirúrgico.

"Eu já fiz a cirurgia, que realmente foi uma cirurgia de emergência. Correu tudo bem, sem nenhuma intercorrência. Imagina, chegar no pronto-socorro com dores fortíssimas, já com perda de movimento do pé esquerdo - eu não conseguia movimentar os dedos do pé… Então só passa as piores coisas na cabeça da gente, né. Por causa de uma hérnia de disco. Que isso sirva de alerta para você: Está com dor nas costas, tá com dor irradiada? Tem que olhar porque pode evoluir muito mal”, disse ela.

Antes disso, Ana Paula contou sobre os sintomas que teve. "Eu já estava tendo comprometimento neurológico, meu pé esquerdo já estava bobo e tá dormente até agora, eu não sinto os dedos", afirmou. 

Quem é Ana Paula Renault?

A jornalista ficou conhecida ao participar do BBB 16. Durante a edição, ela estava indo bem com o público, contudo, acabou sendo expulsa por dar um tapa em Renan Oliveira. Anos depois, ela integrou o elenco de A Fazenda 10.

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

Leo DiasAna Paula RenaultMelhor da tarde

Leia também

DNA DE UM CRIME

Letícia Tomazella estrelou DNA Do Crime e integra produção true crime da Prime Video - Cleber Correâ

Letícia Tomazella fala sobre sucesso em produções de true crime: 'Presente'

Novidade

Tiago Leifert - Foto: Divulgação

Tiago Leifert é confirmado como apresentador do The Voice Brasil no SBT

Novidade

Patricia Poeta - Foto: Divulgação

Patrícia Poeta fala da expectativa para comandar o 'Encontro' direto da Festa do Peão de Barretos

Será?

Gracyanne Barbosa - Foto: Reprodução / Instagram

Climão entre Gracyanne Barbosa e Nicole Bahls? Musa reage sobre os rumores

Vida familiar

Raul Gil - Foto: Reprodução / Instagram

Raul Gil rompe o silêncio após polêmica com a filha e a neta: ‘Se puderem se retratar'

Novidade

Dani Calabresa - Foto: Juliana Coutinho / Multishow

Dani Calabresa fala sobre a grande final do ‘Prêmio Multishow de Humor – O Reality'

Últimas notícias

Luciano Szafir falou sobre artrose; médico explica e alerta sobre doençaMédico alerta para doença de Luciano Szafir: 'Aumento da sensibilidade dolorosa'
Arlindo CruzFamília compartilha comunicado após morte de Arlindo Cruz: 'Contamos com a compreensão'
Maíra Cardi mostra spoiler de vestido de noiva para renovar os votosMaíra Cardi revela detalhes do vestido de noiva para renovar os votos com Thiago Nigro
Andressa SuitaAndressa Suita reposta rumores sobre Virginia e Bruna Biancardi
Bruna BiancardiBruna Biancardi compartilha reflexão após polêmica com Amanda Kimberlly
Letícia Tomazella estrelou DNA Do Crime e integra produção true crime da Prime VideoLetícia Tomazella fala sobre sucesso em produções de true crime: 'Presente'
Tiago LeifertTiago Leifert é confirmado como apresentador do The Voice Brasil no SBT
Davi Brito em A Fazenda: Astróloga fala sobre caminhos do influenciador no reality showAstróloga revela caminhos de Davi Brito em A Fazenda: 'Tem isso forte'
Maíra Cardi e Thiago NigroMaíra Cardi revela decisão em casamento com Thiago Nigro: 'De novo'
Nesta quarta-feira, 20, marcam três anos desde o falecimento de Cláudia JimenezCláudia Jimenez teve longa trajetória na comédia; relembre carreira
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade