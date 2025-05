Ana Paula Renault fará cirurgia de emergência: 'Comprometimento neurológico'

Ana Paula Renault vai ao pronto-socorro com dor e é internada às pressas para passar por cirurgia de emergência. Ela mostrou a foto do exame médico

A ex-BBB Ana Paula Renault surpreendeu ao aparecer no leito de um hospital nesta quinta-feira, 15. A estrela contou que foi ao pronto-socorro com dor na coluna e não saiu mais do hospital. Agora, ela espera para passar por uma cirurgia de emergência.

Ana Paula foi diagnosticada com hérnia de disco, que já estava afetando o seu sistema neurológico. "Eu nunca fui internada na vida. Terça-feira, uma hérnia de disco deu uma crise, que eu vim correndo para o pronto-socorro”, disse ela.

Então, ela listou os sintomas. "Eles não me deram alta mais porque eu já estava tendo comprometimento neurológico, meu pé esquerdo já estava bobo e tá dormente até agora, eu não sinto os dedos. E eu vou fazer uma cirurgia de emergência mesmo. Uma cirurgia na coluna por causa de uma hérnia gigantesca”, afirmou.

Inclusive, a morena mostrou uma foto do exame médico para demonstrar que o caso já estava na fase cirúrgica. "Eles fizeram uma ressonância magnética e ficaram apavorados com o tamanho da hérnia. Por isso que já está comprimindo tudo e estava com essa dor excruciante. Mas eu senti muita firmeza no Dr. Cristian Cordeiro e quero agradecer todo mundo, desde o pronto-socorro até a minha internação”, finalizou.

O que é hérnia de disco?

De acordo com a Biblioteca Virtual em Saúde, do Ministério da Saúde, a hérnia de disco aconteceu quando os discos vertebrais ficam desgastados e saem da posição normal. Com isso, a movimentação comprime as raízes nervosas da coluna. Este problema de saúde pode acontecer pela predisposição genética, envelhecimento, falta de atividade física, tabagismo e carregar muito peso.

A hérnia de disco pode causar dor de leve a forte e também pode ter sintomas de formigamento, dor na coluna, na perna e nos braços. O diagnóstico é feito com o uso de exames de imagem.

O tratamento pode ser feito com analgésicos e antiiinflamatórios, fisioterapia e acupuntura. Em casos mais graves, a cirurgia pode ser uma recomendação médica.