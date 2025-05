Ana Paula Renault reaparece após cirurgia de emergência: ‘Sirva de alerta’

A ex-BBB Ana Paula Renault passa por cirurgia de emergência após procurar o pronto-socorro com dor forte nas costas. Entenda o que aconteceu

A ex-BBB Ana Paula Renault reapareceu na internet na manhã desta sexta-feira, 16, para tranquilizar os seguidores após passar por uma cirurgia de emergência. Ela mostrou que já está bem e em fase de recuperação depois do procedimento na coluna.

Ana Paula precisou ser operada por causa de uma hérnia de disco que já estava em um grau avançado. Ela foi ao pronto-socorro com dores nas costas e já ficou internada para o procedimento cirúrgico.

"Eu já fiz a cirurgia, que realmente foi uma cirurgia de emergência. Correu tudo bem, sem nenhuma intercorrência. Imagina, chegar no pronto-socorro com dores fortíssimas, já com perda de movimento do pé esquerdo - eu não conseguia movimentar os dedos do pé… Então só passa as piores coisas na cabeça da gente, né. Por causa de uma hérnia de disco. Que isso sirva de alerta para você: Está com dor nas costas, tá com dor irradiada? Tem que olhar porque pode evoluir muito mal”, disse ela.

Antes disso, Ana Paula contou sobre os sintomas que teve. "Eu já estava tendo comprometimento neurológico, meu pé esquerdo já estava bobo e tá dormente até agora, eu não sinto os dedos", afirmou.

O que é hérnia de disco?

De acordo com a Biblioteca Virtual em Saúde, do Ministério da Saúde, a hérnia de disco aconteceu quando os discos vertebrais ficam desgastados e saem da posição normal. Com isso, a movimentação comprime as raízes nervosas da coluna. Este problema de saúde pode acontecer pela predisposição genética, envelhecimento, falta de atividade física, tabagismo e carregar muito peso.

A hérnia de disco pode causar dor de leve a forte e também pode ter sintomas de formigamento, dor na coluna, na perna e nos braços. O diagnóstico é feito com o uso de exames de imagem.

O tratamento pode ser feito com analgésicos e antiiinflamatórios, fisioterapia e acupuntura. Em casos mais graves, a cirurgia pode ser uma recomendação médica.