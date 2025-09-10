Victor Maia celebra a música brasileira com artistas LGBTQ+: 'Sempre embalou a minha vida'

Em entrevista à CARAS Brasil, Victor Maia fala sobre prêmio, parceria com Tatá Werneck e novo show celebrando a música brasileira e artistas LGBTQ+

O ator e cantor Victor Maia, conhecido por ter sido coreógrafo oficial do Lata Velha, quadro do Luciano Huck, por 10 anos, e mais recentemente do Lady Night, de Tatá Werneck, vive uma fase de conquistas na vida pessoal e profissional.

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, o artista revelou detalhes sobre sua carreira e sobre o espetáculo “De Fora do Armário”, que celebra grandes nomes da música brasileira ligados à comunidade LGBTQ+.

Um show para todos

Ao falar sobre a ideia de reunir músicas de artistas LGBTQ+, Victor deixou claro que o espetáculo é inclusivo:

“O show não é voltado ao público LGBT, é para todos! Quando eu comemorei 40 anos pensei em realizar um show e celebrar a música brasileira, que sempre embalou a minha vida. Sendo um artista, ativista do movimento e disposto a transformar a sociedade com arte, achei uma boa ideia exaltar grandes nomes da música”, disse.

Sobre a seleção dos cantores, ele explica: “O critério foi justamente celebrar a obra de todos aqueles artistas que se relacionam com as siglas LGBTQ+. Artistas que, através de suas letras e melodias, falam sobre o amor, a liberdade e o desejo de um mundo melhor”.

O que esperar da apresentação?

Victor adianta que a energia será contagiante: “A escolha do repertório é a mais democrática possível: todos devem cantar o tempo todo! Foi feita uma seleção minuciosa de grandes hits de Cazuza, Cássia Eller, Lulu Santos, Ana Carolina, Liniker, dentre muitos outros. O público vai cantar e sair do show com a energia renovada”, afirmou.

Reconhecimento no humor

Em 2024, ele venceu o Prêmio I Love Prio de Humor, criado por Fábio Porchat, e não esconde a emoção: “Sem sombra de dúvida, representa uma confirmação da excelência do meu trabalho, principalmente como ator. São anos de estrada, fazendo musicais e humor”, disse.

O artista também destacou a importância da vitória: “Receber o prêmio, concorrendo com Eduardo Sterblitch, Mateus Solano e muitos outros comediantes, aumenta a minha confiança, renova minhas energias para fazer arte no país e me abre muitas portas”.

Memórias marcantes no “Lata Velha”

Ao recordar a época no quadro do Luciano Huck, Victor se emociona: “Todos sempre me arrancaram lágrimas, porque é lindo ver a evolução artística de pessoas que pouco tiveram contato com algum tipo de arte, em tão pouco tempo. Sempre era surpreendente o dia da apresentação final”, contou.

Uma lembrança especial marcou sua trajetória: “Me recordo com carinho de uma moça do interior do Ceará que nunca tinha visto um filme da Disney na vida, cantando Let it Go, como a princesa Elsa, do filme Frozen. O olhar dela havia se transformado com aquela experiência”.

Parceria com Tatá Werneck

Victor também exaltou a parceria com Tatá Werneck no Lady Night: “Tatá é um furacão, cheia de ideias e disposição. Ela é incansável e eu me identifico muito com ela. Como apresentadora todos nós a conhecemos, mas foi encantador ver o lado produtora, diretora e roteirista que ela tem”, revelou.

Ele completa: “Ela domina tudo, e nisso eu me assemelho e me inspiro, porque no meu show, que é o meu xodó, assim como o programa dela é para ela, sou eu quem decide tudo, buscando sempre a melhor qualidade para o público”.

“De Fora do Armário”: uma celebração à liberdade

O espetáculo será apresentado em única data, no dia 18 de setembro, no Teatro Rival, no Rio de Janeiro. A proposta é celebrar a música popular brasileira exaltando grandes nomes como Cazuza, Ana Carolina, Liniker, Cássia Eller, Maria Bethânia, Ney Matogrosso, Sandra Sá, entre outros.

Segundo Victor, a ideia é simples, mas poderosa: celebrar a liberdade de amar e a autenticidade de ser quem somos. Além da música e do humor, Victor também está no cinema. Ele finalizou as gravações do longa “Senhoras”, em que protagoniza ao lado de Zezéh Barbosa e Nívea Maria.

