CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Teatro
  2. Victor Maia celebra a música brasileira com artistas LGBTQ+: 'Sempre embalou a minha vida'
Teatro / Impressionante!

Victor Maia celebra a música brasileira com artistas LGBTQ+: 'Sempre embalou a minha vida'

Em entrevista à CARAS Brasil, Victor Maia fala sobre prêmio, parceria com Tatá Werneck e novo show celebrando a música brasileira e artistas LGBTQ+

Gabriela Cunha
por Gabriela Cunha
[email protected]

Publicado em 10/09/2025, às 08h00

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Victor Maia - Reprodução/Divulgação
Victor Maia - Reprodução/Divulgação

O ator e cantor Victor Maia, conhecido por ter sido coreógrafo oficial do Lata Velha, quadro do Luciano Huck, por 10 anos, e mais recentemente do Lady Night, de Tatá Werneck, vive uma fase de conquistas na vida pessoal e profissional.

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, o artista revelou detalhes sobre sua carreira e sobre o espetáculo “De Fora do Armário”, que celebra grandes nomes da música brasileira ligados à comunidade LGBTQ+.

Um show para todos

Ao falar sobre a ideia de reunir músicas de artistas LGBTQ+, Victor deixou claro que o espetáculo é inclusivo:

“O show não é voltado ao público LGBT, é para todos! Quando eu comemorei 40 anos pensei em realizar um show e celebrar a música brasileira, que sempre embalou a minha vida. Sendo um artista, ativista do movimento e disposto a transformar a sociedade com arte, achei uma boa ideia exaltar grandes nomes da música”, disse.

Sobre a seleção dos cantores, ele explica: “O critério foi justamente celebrar a obra de todos aqueles artistas que se relacionam com as siglas LGBTQ+. Artistas que, através de suas letras e melodias, falam sobre o amor, a liberdade e o desejo de um mundo melhor”.

O que esperar da apresentação?

Victor adianta que a energia será contagiante: “A escolha do repertório é a mais democrática possível: todos devem cantar o tempo todo! Foi feita uma seleção minuciosa de grandes hits de Cazuza, Cássia Eller, Lulu Santos, Ana Carolina, Liniker, dentre muitos outros. O público vai cantar e sair do show com a energia renovada”, afirmou.

Victor Maia
Victor Maia
Victor Maia
Victor Maia

Reconhecimento no humor

Em 2024, ele venceu o Prêmio I Love Prio de Humor, criado por Fábio Porchat, e não esconde a emoção: “Sem sombra de dúvida, representa uma confirmação da excelência do meu trabalho, principalmente como ator. São anos de estrada, fazendo musicais e humor”, disse.

O artista também destacou a importância da vitória: “Receber o prêmio, concorrendo com Eduardo Sterblitch, Mateus Solano e muitos outros comediantes, aumenta a minha confiança, renova minhas energias para fazer arte no país e me abre muitas portas”.

Memórias marcantes no “Lata Velha”

Ao recordar a época no quadro do Luciano Huck, Victor se emociona: “Todos sempre me arrancaram lágrimas, porque é lindo ver a evolução artística de pessoas que pouco tiveram contato com algum tipo de arte, em tão pouco tempo. Sempre era surpreendente o dia da apresentação final”, contou.

Uma lembrança especial marcou sua trajetória: “Me recordo com carinho de uma moça do interior do Ceará que nunca tinha visto um filme da Disney na vida, cantando Let it Go, como a princesa Elsa, do filme Frozen. O olhar dela havia se transformado com aquela experiência”.

Parceria com Tatá Werneck

Victor também exaltou a parceria com Tatá Werneck no Lady Night: “Tatá é um furacão, cheia de ideias e disposição. Ela é incansável e eu me identifico muito com ela. Como apresentadora todos nós a conhecemos, mas foi encantador ver o lado produtora, diretora e roteirista que ela tem”, revelou.

Ele completa: “Ela domina tudo, e nisso eu me assemelho e me inspiro, porque no meu show, que é o meu xodó, assim como o programa dela é para ela, sou eu quem decide tudo, buscando sempre a melhor qualidade para o público”.

“De Fora do Armário”: uma celebração à liberdade

O espetáculo será apresentado em única data, no dia 18 de setembro, no Teatro Rival, no Rio de Janeiro. A proposta é celebrar a música popular brasileira exaltando grandes nomes como Cazuza, Ana Carolina, Liniker, Cássia Eller, Maria Bethânia, Ney Matogrosso, Sandra Sá, entre outros.

Segundo Victor, a ideia é simples, mas poderosa: celebrar a liberdade de amar e a autenticidade de ser quem somos. Além da música e do humor, Victor também está no cinema. Ele finalizou as gravações do longa “Senhoras”, em que protagoniza ao lado de Zezéh Barbosa e Nívea Maria.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS:

Gabriela Cunha

GABRIELA CUNHA é formada em Jornalismo pela UPM. Transformou uma paixão em profissão e, agora, escreve sobre novelas, TV e celebridades

Leia também

ELA É O MOMENTO!

Nany People estreia em São Paulo o espetáculo 'Ser Mulher Não é Para Qualquer Um' - Foto: Moisés Pazianotto/Divulgação

Nany People declara: 'Nem acreditei que fiz 60, até pedi a recontagem dos votos'

CULTURA

Miriam Freeland, de A Viagem, fala sobre parceria com marido e conexão entre Brasil e Portugal - Reprodução/Isa Becker

Miriam Freeland sobre conexão entre Brasil e Portugal: 'Experiência muito rica'

Espetáculo

Ângela Vieira e Matheus Nachtergaele - Foto: André Adami

Estreia de O Balé Que Você Não Vê no Rio de Janeiro reúne famosos e celebra a dança afro-brasileira

Sucesso no teatro

Ester Jablonski - Reprodução/Divulgação

Ester Jablonski atravessa gerações e retorna aos palcos com força total: 'Aberta a novas ideias'

Brasil

Mariana Lewis - Foto: Lúcio Luna

Conheça Mariana Lewis, brasileira confirmada no elenco de 'Jogos Vorazes'

Novidade

André Dale, Leandro Soares e George Sauma - Foto: Divulgação

Famosos prestigiam reestreia da peça “A Coisa” em noite vibrante

Últimas notícias

Leonardo com o neto caçula, José LeonardoLeonardo abre álbum de fotos do batizado do neto, José Leonardo: 'Vovô ama'
Virginia Fonseca, José Leonardo e Zé FelipeO gesto simbólico de Virginia para apoiar o trabalho do ex, Zé Felipe
Poliana Rocha e José LeonardoGostou? Poliana Rocha dá sua opinião sobre o batizado e festa do neto caçula
Henrique Fogaça com a filha, OlíviaHenrique Fogaça abre o coração sobre condição da filha: 'Vivo essa realidade'
Carol Peixinho ficou em choque com reação de Thiaguinho ao contar a gravidezCarol Peixinho ficou chocada com reação de Thiaguinho ao saber da gravidez: 'Mal'
Terra Nostra: ator de 72 anos morreu após sofrer com insuficiência respiratóriaAtor de Terra Nostra morreu aos 72 anos lutando contra insuficiência respiratória
Angela Ro RoEx de Angela Ro Ro recorda últimos momentos da cantora em hospital: 'Lutou'
Virginia se surpreende com Maria Alice na festa de José LeonardoVirginia se surpreende com reação de Maria Alice na festa de José Leonardo
Victor MaiaVictor Maia celebra a música brasileira com artistas LGBTQ+: 'Sempre embalou a minha vida'
Neymar Jr e Bruna Biancardi são pais de Mavie e MelBruna Biancardi exibe foto inédita da filha caçula: 'Parecida com quem?'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade