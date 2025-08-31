Tema da última conversa da princesa Diana com príncipe William é revelado

Horas antes de sua morte trágica, a princesa Diana teve uma conversa com o filho mais velho, príncipe William, por telefone. Saiba o que eles falaram

A morte da princesa Diana completou 28 anos neste domingo, 31. Ela faleceu em 31 de agosto de 1997, ao sofrer um acidente de carro no Túnel Pont de l’Alma, em Paris, França. Na época, a morte dela causou comoção mundial. Ao longo dos anos, os detalhes do dia da morte dela foram revelados e um deles era sobre a última conversa dela com o filho mais velho, o príncipe William.

De acordo com o Daily Mail, Diana teve a última conversa com William na tarde antes de sua morte. Ela estava hospedada na suíte imperial de um hotel de luxo quando ligou para o filho. Na conversa, ele disse para a mãe que foi convidado para fazer uma sessão de fotos na escola para celebrar o início do ano letivo e as fotos seriam divulgadas pela imprensa.

De acordo com o biógrafo Andrew Morton, a sessão de fotos era um acordo da realeza com a imprensa para que não incomodassem William durante as aulas. Assim, eles tinham as fotos oficiais dele na escola. “William estava preocupado com o risco de seu irmão mais novo, o príncipe Harry, estar sendo ofuscado. Era uma preocupação que Diana também tinha. Enquanto arruma seu cabelo no hotel, ela, sem dúvida, refletiu sobre esta conversa, a última com o filho mias velho”, disse o biógrafo.

Outra conversa que Diana teve naquele dia foi o editor-chefe do Daily Mail, Richard Kay, na qual falou sobre o reencontro com os filhos depois que ele ficaram algumas semanas com o pai e também sobre as fotos que William iria fazer na escola. Diana expressou sua preocupação para que os filhos sempre dividissem os holofotes, o que foi algo que eles fizeram por muitos anos.

O acidente que tirou a vida da princesa Diana

Há 28 anos, no dia 31 de agosto de 1997, a Princesa Diana falecia aos 36 anos. A então Princesa de Gales comoveu o mundo todo ao se envolver em um acidente de carro em Paris. Junto com ela estavam seu namorado Dodi Al-Fayed e o motorista do veículo, que também faleceram na hora.

Na época do acidente, já havia um ano que Diana estava divorciada do então Príncipe, Charles III. O divórcio um ano após a polêmica entrevista da Princesa à BBC em que ela afirmava que seu então marido estava tendo um caso com outra mulher. “Éramos três nesse casamento, estava um pouco lotado”, disse Diana na entrevista histórica.

Era uma tarde do dia 30 de agosto quando Diana e seu namorado, o empresário egípcio Dodi Al-Fayed deram entrada no Hotel Ritz de Paris, no qual o dono era Mohamed Al-Fayed, pai de Dodi. Após jantarem, o casal saiu pelos fundos do luxuoso hotel para não serem assediados por fãs e paparazzis.

Na Mercedes em que o casal estava, o motorista tentou fugir de alguns paparazzis que estavam os perseguindo em motocicletas. O veículo bateu em alta velocidade na coluna de um túnel próximo a Pont de L’Alma, em frente a Torre Eiffel.

O motorista, que tinha alto nível de álcool no sangue, e Fayed morreram na hora. Diana foi levada para o hospital Pitie- Salpetriere, onde passou por duas horas de cirurgia. Porém, a Princesa não resistiu aos ferimentos e faleceu às 4 horas da manhã no horário local.

Onde o corpo da princesa Diana foi sepultado?

A princesa Diana foi enterrada em uma pequena ilha coberta de árvores no centro de lago oval na propriedade de Althorp Estate, que pertence a sua família e fica no Reino Unido. O corpo dela foi colocado ali no dia 6 de setembro de 1997 para evitar o assédio dos fãs da princesa e preservar a privacidade dos filhos dela, os príncipes William e Harry, que puderam visitar a mãe sempre que desejavam e sem alardes. Na época, o irmão dela, Charles Spencer, Conde de Spencer, contou sobre sua preocupação. “Havia uma emoção tão intensa em todos os lugares que fiquei preocupado sobre onde poderíamos enterrá-la com segurança”, afirmou ele à BBC.

O túmulo de Diana não pode receber visitantes, mas os admiradores dela podem ir até um memorial que foi construído em outro local da propriedade para receber homenagens.