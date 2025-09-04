Rei Charles III fala sobre sua saúde durante a luta contra o câncer

Rei Charles III atualiza os fãs sobre sua saúde ao visitar um centro de tratamento de pessoas com câncer no Reino Unido

O rei Charles III fez uma rara declaração sobre sua saúde em meio ao tratamento contra o câncer. O monarca descobriu a doença no início de 2024, mas nunca revelou qual é o tipo do tumor.

Nesta semana, ele esteve em uma visita oficial da realeza em um centro médico de tratamento de pessoas com câncer e ele aproveitou para falar sobre o seu próprio tratamento. Um paciente perguntou sobre como o rei estava indo no tratamento e Charles disse: “Não estou tão mal. Metade do problema é detectar a tempo, não é mesmo? Acho que a boa notícia é que eles [os médicos] estão cada vez melhores em lidar com essas coisas. Sempre há esperança no futuro”.

Em outro momento, o rei disse que se identifica com uma enfermeira de 85 anos que disse que estava ‘ficando esgotada’ com o trabalho. “Eu sei, isso é terrível, como eu mesmo estou descobrindo. As peças não funcionam tão bem depois dos 70”, brincou.

O diagnóstico do Rei Charles III

Rei Charles III foi diagnosticado com câncer em 2024. A doença se tornou pública em fevereiro de 2024, quando o Palácio de Buckingham revelou que ele foi diagnosticado com um tumor e já tinha iniciado o tratamento. Na mesma época, o rei passou por um procedimento para tratar o aumento benigno da próstata, mas o câncer dele não é na próstata.

Rei Charles III pode reencontra o príncipe Harry

O príncipe Harry pode reencontrar o pai, Rei Charles III, na próxima semana. Os dois não se encontram pessoalmente desde fevereiro de 2024 e vivem um período de afastamento familiar.

De acordo com o site Page Six, Harry estará em Londres, Inglaterra, no dia 8 de setembro para participar do prêmio WellChild Awards e existem rumores de que ele possa reencontrar o pai durante a viagem. “Ninguém está fingindo que as questões familiares foram resolvidas, mas o que importa é uma reaproximação de Charles e Harry. Pela primeira vez em muito tempo ha uma sensação genuína de que a reconciliação está próxima”, disse uma fonte do The Mirror.

No entanto, este reencontro deve acontecer de forma discreta. “Não é uma reunião planejada. A prioridade é a privacidade e dignidade, mas garantir que o contato permaneça aberto para novos diálogos”, afirmou um informante.

Outro ponto é que o príncipe William não deve participar do reencontro. Ele e o irmão seguem afastados e não devem ter uma reconciliação tão cedo.

