Sem ver o pai, Rei Charles III, desde fevereiro de 2024, o príncipe Harry pode encontrar com ele em Londres

O príncipe Harry pode reencontrar o pai, Rei Charles III, na próxima semana. Os dois não se encontram pessoalmente desde fevereiro de 2024 e vivem um período de afastamento familiar.

De acordo com o site Page Six, Harry estará em Londres, Inglaterra, no dia 8 de setembro para participar do prêmio WellChild Awards e existem rumores de que ele possa reencontrar o pai durante a viagem. “Ninguém está fingindo que as questões familiares foram resolvidas, mas o que importa é uma reaproximação de Charles e Harry. Pela primeira vez em muito tempo ha uma sensação genuína de que a reconciliação está próxima”, disse uma fonte do The Mirror.

No entanto, este reencontro deve acontecer de forma discreta. “Não é uma reunião planejada. A prioridade é a privacidade e dignidade, mas garantir que o contato permaneça aberto para novos diálogos”, afirmou um informante.

Outro ponto é que o príncipe William não deve participar do reencontro. Ele e o irmão seguem afastados e não devem ter uma reconciliação tão cedo.

Diálogo pode abrir caminho para reaproximação familiar

A reabertura de diálogo entre os bastidores da realeza surge num contexto de relação estremecida desde que Harry e Meghan Markle renunciaram a seus deveres oficiais em 2020 e se mudaram para os Estados Unidos. Desde então, declarações públicas e projetos pessoais, como o livro Spare e uma série documental, contribuíram para o distanciamento.

Não está claro se Charles e Harry mantiveram alguma conversa direta recentemente, mas a expectativa é que esse tipo de movimentação facilite uma reaproximação mais pessoal. “É um passo positivo”, afirmou outra fonte à revista. “Há otimismo de que ele possa ser levado adiante.”

Harry já expressou publicamente o desejo de se reconciliar com a família. Em maio, declarou à BBC: “Eu adoraria a reconciliação com a minha família. Não faz sentido continuar lutando.”

Leia também:William e Harry ficam de fora do testamento de mais de R$ 11 milhões do tio