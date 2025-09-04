Kate Middleton está loira! Ela exibe o novo visual em aparição após férias

A princesa de Gales Kate Middleton surpreendeu ao deixar de lado o cabelo castanho para aparecer com os fios loiros em seu retorno aos eventos da realeza

A princesa de Gales Kate Middleton está com novo visual! Depois de levantar suspeitas de que tinha mudado a cor do cabelo em uma aparição de carro durante as férias, ela retornou ao trabalho com os fios loiros.

Nesta quinta-feira, 4, Kate e seu marido, príncipe William, foram visitar os jardins do Museu de História Natural em Londres, Inglaterra, após curtirem as férias de verão na companhia dos filhos. Na ocasião, ela exibiu o seu cabelo loiro ao deixá-lo solto e ondulado.

Antes deste momento, Middleton era conhecida por usar o cabelo sempre castanho.

Kate Middleton aparece com o cabelo loiro - Foto: Getty Images

Você sabia? Kate Middleton nunca vai morar no Palácio de Buckingham

O príncipe William é o herdeiro direto do trono britânico e poderá se tornar rei no futuro. No entanto, ele não deverá morar no Palácio de Buckingham, que é a residência oficial do monarca em Londres, Inglaterra. Ele e a esposa, Kate Middleton, nunca devem se mudar para o local e o motivo vem à tona.

De acordo com a biógrafa da realeza Ingrid Seward, William deve tomar uma atitude diferente dos outros reis e rainhas do Reino Unido. Ele não pretende se mudar para o palácio com a família porque quer manter o Forest Lodge como sua residência definitiva.

“William nunca se mudaria para o Palácio de Buckingham. Ele nunca gostou muito do lugar e provavelmente não passou muito tempo lá. A rainha Elizabeth II e o príncipe Philip ficaram arrasados quando tiveram que se mudar da Clarence House. Winston Churchill disse, na época, que a rainha tinha que morar no palácio. Mas isso foi naquela época, não é agora. Talvez, o palácio de Buckingham abra ao público durante todo o ano, não apenas no verão, e eles podem usar o Castelo de Windsor para os eventos oficiais”, informou ela, de acordo com o site Hello.

Atualmente, o palácio passa por uma grande reforma avaliada em 369 milhões de libras, que só será finalizada em 2027 para se tornar a residência oficial do rei Charles III e da rainha Camilla.

