  1. Realeza
  Rainha Camilla relata problemas em residências reais no verão: "Terrível"
Realeza / Imprevistos

Rainha Camilla relata problemas em residências reais no verão: “Terrível”

Rainha Camilla desabafa sobre problemas desagradáveis em algumas de suas residências com Rei Charles durante o verão europeu

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
por Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 22/08/2025, às 19h15

Rainha Camilla
Rainha Camilla - Foto: Getty Images

Na última quinta-feira, 21, a Rainha Camilla comentou sobre alguns problemas em duas de suas residências reais com o Rei Charles III. O principal incômodo é a infestação de vespas em Sandringham, localizado em Norfolk, onde a família real tem o costume de comemorar o natal.

Segundo a revista britânica Hello!, a Rainha comentou sobre o assunto durante o evento Ebor Festival, do qual participou como patrona do York Racecourse e inaugurou o novo complexo da pista.

A monarca também chegou a comentar que o mesmo problema aconteceu em Wiltshire, uma de suas casas particulares, onde as abelhas se aglomeraram e já causaram transtornos.

Mesmo que a Rainha tenha o hobby de criar abelhas em algumas de suas residências, a infestação de vespas aparentou ser um problema maior. O tabloide The Sun relatou que foram colocados alguns avisos pela propriedade. “Por favor, estejam cientes de que a atividade de vespas está alta nesta área”, diziam estes.

O Rei Charles é conhecido por seu amor pelo meio ambiente, mas todos sabem que muitas vespas podem ser um problema para os visitantes. [...] As vespas são uma parte essencial do ecossistema e ninguém quer prejudicá-las. Este ano, houve muito mais do que o normal, e é por isso que é um desafio”, relatou uma fonte ao jornal britânico.

O hobby da família real

Dona da casa Ray Mill House, na zona rural de Wiltshire, a Rainha Camilla criou o costume de criar abelhas como hobby. O mel de suas colméias está disponível para venda beneficente.

Porém, a Camilla não é a única monarca com esse hobby. A Princesa Kate Middleton e a duquesa de Sussex também são apicultoras.

Rei Charles III se comove em evento oficial da realeza

O Rei Charles III e a Rainha Camilla se emocionaram com discurso de veterano em um evento oficial da realeza britânica, na sexta-feira passada, 15. O evento reuniu a família real e o exército para celebrar o Dia da Vitória sobre o Japão e o fim da Segunda Guerra Mundial.

O discurso comovente foi do capitão Yavar Abbas, de 105 anos, que falou sobre a luta do rei contra o câncer. O senhor foi grato pela presença do rei na celebração, apesar do tratamento contra o câncer, e revelou que também foi vítima da doença há 25 anos.

O monarca se emocionou com as palavras dirigidas a ele e chorou discretamente.

Leia também: Leitura labial revela conversa de Rei Charles com a Rainha Camilla



Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

RealezaRei Charles IIIRainha Camilla
  

