Príncipe William faz comentários bem-humorados sobre o filho caçula Louis

Durante homenagens em função do terceiro ano da morte da Rainha Elizabeth II, Príncipe William fala sobre relação dos filhos

Durante uma visita à Federação Nacional de Institutos Femininos, em Berkshire, o Príncipe William quebrou o protocolo real e fez comentários pessoais sobre a família. O herdeiro do trono britânico descreveu Louis, o caçula da família, como cheio de “personalidade”, mas garantiu que ele é “muito bom” e destacou que o pequeno adora provocar os irmãos mais velhos, George, de 12 anos, e Charlotte, de 10.

O comentário surgiu após uma das participantes do encontro, Nina Derrick, perguntar se Louis era “difícil de lidar”. William, rindo, admitiu que o filho mais novo costuma roubar a cena em aparições públicas, mas reforçou que, dentro de casa, a convivência entre os três irmãos é afetuosa. Ele também falou sobre George, destacando que o primogênito “sabe se comportar” e tem um perfil mais reservado.

Após cumprirem a agenda oficial, William e Kate Middleton retomaram a rotina mais reservada com a família. O príncipe contou que os filhos já estão de volta às aulas na escola Lambrook e adiantou que o próximo ano será marcante para George, que completará 13 anos e concluirá uma etapa importante do ciclo escolar junto dos irmãos.

Homenagem de Harry e distanciamento entre irmãos

Enquanto William e Kate compartilhavam chá, bolo e histórias familiares em clima leve, o Príncipe Harry prestava homenagem à avó de forma solene. O duque de Sussex depositou flores no túmulo da Rainha Elizabeth II, localizado na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor.

Apesar da proximidade física (apenas 16 minutos de carro separavam os dois), não houve reencontro entre William e Harry, reforçando o distanciamento que marca a relação dos irmãos desde 2020.

Harry viajou sozinho para o Reino Unido, deixando Meghan Markle e os filhos, Archie e Lilibet, na Califórnia. Segundo a imprensa britânica, há expectativa de que o duque possa se reunir com o Rei Charles III, de quem está afastado há um ano e meio.

