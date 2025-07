Príncipe Harry faz discurso: ‘Como pai de crianças pequenas…’

Príncipe Harry faz discurso sobre sua preocupação com as crianças ao seguir os passos de sua mãe, a princesa Diana, em viagem para a Angola

O príncipe Harry esteve em Angola recentemente para seguir com o trabalho solidário de sua mãe, a princesa Diana (1961-1997). Inclusive, ele assumiu a defesa da causa de acabar com as minas terrestres na África e alertar sobre os perigos destes equipamentos para a população, assim como sua mãe fez no passado.

Em um discurso, ele destacou a sua preocupação em ajudar a fornecer um futuro seguro para crianças, já que é pai e sabe como é importante cuidar das crianças. Harry é pai do príncipe Archie, de 6 anos, e da princesa Lilibet, de 4 anos, seus filhos com Meghan Markle.

“Como pai de crianças pequenas, parte meu coração ver crianças inocentes ainda vivendo e brincando perto de campos minados. Todos nós temos o dever de proteger as crianças e as gerações futuras dos danos da guerra, tanto presentes quanto passados”, disse ele ao visitar uma área que já foi um campo minado e hoje em dia está livre das minas.

Ele ainda completou: “Este compromisso é mais do que remover dispositivos letais. Trata-se de liberar o potencial de um país que tem tanto, permitindo que as crianças caminhem para a escola com segurança, permitindo que os agricultores cultivem, atraindo o desenvolvimento sustentável e trazendo de volta o turismo de vida selvagem”.

