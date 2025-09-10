Príncipe Harry reencontra o Rei Charles III depois de 1 ano e meio sem contato

Príncipe Harry vai até a casa do pai, Rei Charles III, após 18 meses sem encontrá-lo pessoalmente. O herdeiro está na Inglaterra sozinho

O tão esperado reencontro do príncipe Harry com seu pai, o Rei Charles III, aconteceu nesta quarta-feira, 10. De acordo com a imprensa internacional, o herdeiro foi visto chegando de carro à Clarence House, que é a residência oficial do monarca em Londres, Inglaterra.

Harry ficou sem ver o pai pessoalmente por 18 meses. O último encontro deles frente a frente aconteceu em fevereiro de 2024, logo depois que Charles revelou publicamente que está com câncer.

O reencontro é um gesto importante na família, já que existe um rompimento físico e emocional entre Harry e os outros membros da realeza. Desde que o ruivo decidiu se mudar para os Estados Unidos com a esposa, Meghan Markle, e abandonar o serviço oficial na realeza, ele se afastou da família e viu a relação ficar ainda mais distante por causa de polêmicas. Harry e Meghan fizeram revelações sobre a intimidade da família real, o que causou um climão com vários membros, incluindo o príncipe William, que cortou relações com o irmão.

Nos últimos tempos, Harry disse que estava aberto a tentar uma reconciliação e esperava uma oportunidade para voltar a ter contato com o pai e os outros familiares. Recentemente, as equipes de Harry e Charles começaram a conversar para que a reaproximação pudesse acontecer.

Nos últimos meses, o príncipe Harry fez algumas viagens ao Reino Unido para eventos de outros parentes e também para ir ao julgamento de seu pedido para ter segurança oficial para sua família no Reino Unido. Porém, nestas ocasiões, ele não reencontrou o pai e o irmão.

Agora, o encontro de Harry e Charles deixa os especialistas na realeza esperançosos de que as tensões familiares possam ficar de lado em busca de uma boa convivência entre todo o clã. “A separação é muito profunda e duradoura. Não será mudada, na minha opinião, até que Harry tome a atitude e peça desculpas”, disse o escritor Robert Lacey, que é especialista na realeza.

O príncipe está no Reino Unido para cumprir uma série de compromissos oficiais em instituições de caridade. Ele chegou na região na segunda-feira, 8 de setembro, e aproveitou a data para homenagear sua falecida avó, a rainha Elizabeth II, já que era o dia em que completou 3 anos de sua morte.

O obstáculo no caminho de Harry e Charles

O príncipe Harry está afastado da realeza britânica há alguns anos e a reconciliação está cada dia mais distante. Com isso, a imprensa internacional revelou qual é o maior obstáculo na relação de pai e filho: o príncipe William, primogênito do rei.

De acordo com o site Daily Beast, Harry criou inimizades na família real com suas atitudes nos últimos anos e, principalmente, após questionar a autoridade do Rei Charles III no processo reivindicando segurança no Reino Unido. Com isso, o irmão dele, o príncipe William, ficou ainda mais contra o irmão e não tem o menor interesse em ver o pai fazer as pazes com o caçula.

Uma fonte da publicação apontou que Charles não poderia ‘deixar de herança’ para William a reconciliação com Harry, já que os irmãos teriam que conviver na realeza caso o caçula voltasse ao Reino Unido. “A equipe de William argumentou que Charles não pode deixar ao herdeiro um acordo com Harry com o qual William não poderia conviver”, informaram. Isso porque William é o próximo rei e teria que lidar diretamente com o irmão como membro da realeza.

Recentemente, uma fonte do jornal The Telegraph também comentou que William impede a reaproximação entre o pai e o irmão. “William é quem impede que seu pai tenha uma reconciliação adequada com Harry. Isso não ajuda em um momento em que o país se sentiria animado ao vê-los juntos novamente, assim como o Rei”, disse o informante.

