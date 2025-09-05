As 3 exigências do príncipe Harry para reencontro com o pai, Rei Charles III

Afastado da família real britânica após atritos, o príncipe Harry fez 3 exigências para voltar a encontrar o pai, Rei Charles III

O príncipe Harry pode reencontrar o pai, Rei Charles III, durante sua ida à Inglaterra na próxima semana. Porém, os bastidores da negociação para a reaproximação envolveram exigências do herdeiro.

De acordo com o site Radar Online, Harry colocou uma lista com 3 exigências para que voltasse a reencontrar o pai para uma conversa depois do afastamento no último ano. A primeira exigência dele é sobre medidas de segurança. Desde que saiu do cargo de membro ativo da realeza, Harry briga na justiça do Reino Unido para ter segurança plena para sua família, que envolve sua esposa e seus filhos. Ele diz que perdeu o direito a proteção ao abandonar o cargo, mas defende a ideia de que ainda está na lista de sucessão e precisa de segurança para viver no Reino Unido. “Harry não quer outra viagem em que se sinta desprotegido e exposto. Ele quer garantias inabaláveis, não apenas promessas vagas. Segurança e privacidade são inegociáveis”, afirmou uma fonte.

A segunda exigência envolve o controle da imprensa britânica. Harry quer que a área de comunicação da realeza cuide das interações com a mídia para proteger sua família de paparazzi invasivos e outras especulações sobre sua vida. Ele quer que exista um equilíbrio e que os fotógrafos fiquem afastados de sua intimidade.

E, por fim, a terceira exigência é sobre a forma como a família real trata sua esposa, Meghan Markle. Segundo uma fonte, Harry quer que sua esposa seja chamada de ‘Sua Alteza Real’ e que sejam feitas reverências quando a encontrarem como uma forma de respeito formal.

Por enquanto, o príncipe e a realeza britânica não se pronunciaram sobre os rumores.

Diálogo pode abrir caminho para reaproximação familiar

A reabertura de diálogo entre os bastidores da realeza surge num contexto de relação estremecida desde que Harry e Meghan Markle renunciaram a seus deveres oficiais em 2020 e se mudaram para os Estados Unidos. Desde então, declarações públicas e projetos pessoais, como o livro Spare e uma série documental, contribuíram para o distanciamento.

Não está claro se Charles e Harry mantiveram alguma conversa direta recentemente, mas a expectativa é que esse tipo de movimentação facilite uma reaproximação mais pessoal. “É um passo positivo”, afirmou outra fonte à revista. “Há otimismo de que ele possa ser levado adiante.”

Harry já expressou publicamente o desejo de se reconciliar com a família. Em maio, declarou à BBC: “Eu adoraria a reconciliação com a minha família. Não faz sentido continuar lutando.”

