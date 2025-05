Obstáculo da reconciliação de Harry e Rei Charles é revelado

Uma única pessoa da realeza é a responsável por impedir a reconciliação entre o príncipe Harry e Rei Charles III. Saiba quem

O príncipe Harry está afastado da realeza britânica há alguns anos e a reconciliação está cada dia mais distante. Inclusive, ele não consegue se reaproximar do pai, o Rei Charles III, que está em tratamento contra o câncer. Com isso, a imprensa internacional revelou qual é o maior obstáculo na relação de pai e filho: o príncipe William, primogênito do rei .

De acordo com o site Daily Beast, Harry criou inimizades na família real com suas atitudes nos últimos anos e, principalmente, após questionar a autoridade do Rei Charles III no processo reivindicando segurança no Reino Unido. Com isso, o irmão dele, o príncipe William, ficou ainda mais contra o irmão e não tem o menor interesse em ver o pai fazer as pazes com o caçula.

Uma fonte da publicação apontou que Charles não poderia ‘deixar de herança’ para William a reconciliação com Harry, já que os irmãos teriam que conviver na realeza caso o caçula voltasse ao Reino Unido. “A equipe de William argumentou que Charles não pode deixar ao herdeiro um acordo com Harry com o qual William não poderia conviver”, informaram. Isso porque William é o próximo rei e teria que lidar diretamente com o irmão como membro da realeza.

Recentemente, uma fonte do jornal The Telegraph também comentou que William impede a reaproximação entre o pai e o irmão. “William é quem impede que seu pai tenha uma reconciliação adequada com Harry. Isso não ajuda em um momento em que o país se sentiria animado ao vê-los juntos novamente, assim como o Rei”, disse o informante.

Meghan Markle revela hábito do príncipe Harry

A duquesa de Sussex Meghan Markle surpreendeu ao revelar um hábito nada saudável do marido, o príncipe Harry, no dia a dia. Em um trecho da série With Love, Meghan, da Netflix, ela contou que o marido toma uma atitude antes de comer qualquer refeição.

Meghan disse que Harry gosta de temperar sua própria comida com sal antes de dar qualquer mordida no alimento. “Eu tenho um marido que, não importa qual refeição seja coloca na frente dele, antes de prová-la, ele coloca sal. Então eu tento colocar pouco sal”, disse ela sobre os pratos que prepara para a família.

Vale lembrar que adicionar muito sal nas comidas não é saudável e pode ter efeitos negativos a longo prazo.

Em entrevista na revista People, Meghan Markle também contou outra curiosidade das refeições em família. “Eu acordo antes dos meus filhos, normalmente às 6h30. Eu os acordo, os ajudo a trocar de roupa e descemos. Eu amo fazer o café da manhã para minha família. Meu marido e Archie amam ovos fritos e bacon. Às vezes, não temos tempo para isso, e eu simplesmente coloco um waffle congelado na torradeira e pronto”.

“Alguns dos meus momentos favoritos da infância são as refeições que minha mãe fazia. Lembro que ela fez aula de culinária tailandesa. Toda semana comíamos frango tailandês com bolinhos primavera. Eu lembro dos sabores e quero que meus filhos tenham essas memórias afetivas com as coisas que eu cozinho”, completou.

