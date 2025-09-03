Meghan Markle revela os erros de gravação de ‘Com Amor, Meghan’

Meghan Markle, Duquesa de Sussex, expõe alguns momentos engraçados dos bastidores de ‘Com Amor, Meghan’, sua série na Netflix

Na última quarta-feira, 3, Meghan Markle utilizou suas redes sociais para compartilhar com seus seguidores alguns momentos dos bastidores de Com Amor, Meghan. As gravações para a segunda temporada do reality-show culinário, apresentado pela Duquesa de Sussex, já aconteceram, e com elas surgiram momentos divertidos por trás das câmeras.

“O lema desta temporada — prepare seu próprio café expresso”, legendou ela em sua postagem. O vídeo publicado pela esposa do Príncipe Harry, foi um compilado de momentos engraçados que aconteceram atrás das câmeras e não foram ao ar nos episódios originais.

Um dos registros, mostrou Meghan em uma crise de riso, junto de seu amigo Daniel Martin, enquanto mexiam com algumas plantas. “Amiga, o que está acontecendo aqui?”, perguntou o maquiador ao se deparar com a água escorrendo de um vaso rachado. Quando Meghan tentava solucionar o problema com uma peneira, alguém atrás das câmeras afirmou: “Acho que é um processo lento”, e a Duquesa caiu na gargalhada.

Astróloga faz revelações sobre Meghan Markle

Após a estréia da nova temporada de Com Amor, Meghan, a Duquesa de Sussex investiu em novos projetos para fortalecer sua imagem pública diante de períodos conflituosos. A CARAS Brasil conversou com a astróloga e numeróloga Vanessa Alvaiz, que analisou o mapa astral da esposa do Príncipe Harry.

“Ela tem Sol em Leão e Lua em Libra. Está em um momento importante, querendo lançar mais coisas. Fez aniversário em 4 de agosto e entrou no ano 3, que é o ano da publicação, da expansão, de propagar. É o ano em que precisa sair da toca e se expor, mostrar a que veio. O Sol em Leão já indica esse posicionamento de querer aparecer, mostrar-se, ser vista”, relatou a especialista.

“No caso dela, existe ausência do número 6, que mostra dificuldade no convívio familiar. Curiosamente, Harry também tem isso. Em vez de integrar, acabam rachando. Mas a vida é ponte: vamos criando pontes, atravessando, unindo. Nem sempre vamos nos dar bem com todos, nem todos vão gostar de nós. O problema é das pessoas. Precisamos seguir caminhando amorosamente”, analisou Vanessa.

