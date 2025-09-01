Filhos de Meghan e príncipe Harry são mais ruivos do que o pai. Veja as fotos

Príncipe Archie e princesa Lilibet herdaram os cabelos ruivos do pai, o príncipe Harry, e exibiram os fios avermelhados em fotos inéditas compartilhadas por Meghan Markle

A duquesa de Sussex, Meghan Markle, exibiu fotos inéditas dos filhos, príncipe Archie, de 6 anos, e princesa Lilibet, de 4 anos, frutos do casamento com o príncipe Harry. A mãe coruja mostrou as crianças com seus lindos cabelos ruivos em fotos nos bastidores do trabalho dela.

Nesta segunda-feira, 1º, a estrela compartilhou fotos dos bastidores de gravações e mostrou que os filhos a acompanharam no trabalho. Inclusive, ela mostrou as crianças observando a mãe coruja.

Em uma das fotos, Archie e Lilibet apareceram sob o sol e ostentaram os cabelos avermelhados, que eles herderam do pai, que é ruivo.

Atualmente, Meghan é contratada pela Netflix e acaba de lançar uma nova temporada da série With Love, Meghan, na qual une culinária com conversas com convidados.

Filhos de Meghan e Harry nasceram em países diferentes

Primeiro filho de Meghan Markle e príncipe Harry, o príncipe Archie nasceu em 6 de maio de 2019 em Londres, Inglaterra. Na época, os pais dele ainda eram membros ativos da realeza britânica e ele viveu seu primeiros meses de vida perto da família real.

Porém, a princesa Lilibet, segunda filha do casal, nasceu em 4 de junho de 2021 na Califórnia, Estados Unidos. Na época, os pais dela já tinham se afastado da realeza e mudaram de país em busca de segurança para a família.

Qual é a história do casal Harry e Meghan?

O príncipe Harry e a duquesa Meghan Markle se conheceram em 2016 por meio de um amigo em comum. O romance engrenou rapidamente e eles se casaram em 2018 após ela enfrentar desafios para se adaptar à vida na realeza britânica.

Porém, em 2020, os dois decidiram abandonar a vida na família real. Eles abdicaram das funções de membros ativos da realeza e se mudaram para a Califórnia, nos Estados Unidos. Afastados do Reino Unido, eles fizeram revelações polêmicas sobre a vida na realeza, como quando sentiram preconceito por causa da cor da pele de Meghan, os conflitos dele com o pai e o irmão e a pressão da imprensa no relacionamento deles.

Hoje em dia, Harry tem pouco contato com a família no Reino Unido.

Curiosidade sobre o nome de Meghan Markle

Recentemente, Meghan Markle contou que gosta de ser reconhecida como a Duquesa de Sussex e que usa o Sussex como o sobrenome de sua família. Agora, ela esclareceu se ainda usa o sobrenome Markle em seus documentos oficiais.

“Quando me casei, mudei meu nome. Mas é complicado para as pessoas entenderem, porque um sobrenome não é algo típico. Meu nome legal é Meghan, Duquesa de Sussex, mas Sussex para nós funciona como nosso sobrenome e é o nome que compartilhamos com nossos filhos. Desde que nos casamos é assim que me chamam”, disse ela.

Os títulos de Duque e Duquesa de Sussex foram dados para o príncipe Harry e Meghan Markle pela Rainha Elizabeth II quando eles se casaram em 2018. Estes são os títulos reais deles. Inclusive, eles decidiram que Sussex seria o sobrenome social dos filhos deles. Na certidão de nascimento, as crianças usam o sobrenome Mountbatten-Windsor.

Meghan Markle diz do que mais sente falta do Reino Unido

Longe do Reino Unido há cerca de cinco anos, Meghan Markle contou que tem algo que ela sente falta. Em um episódio do programa With Love, Meghan, da Netflix, ela contou que sente falta de uma estação de rádio da Inglaterra.

“Sinceramente, uma das coisas que mais sinto falta do Reino Unido é a estação de rádio chamada Magic. [As músicas] são antigas, ótimas para cantar junto, você esquece que elas existiam. Eu adoro”, contou.