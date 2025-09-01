Meghan Markle vive fase de expansão, mas astróloga aponta desafios: 'Desvalorizada'

Em entrevista para CARAS Brasil, astróloga explica como mapa astral e numerologia revelam desafios de Meghan Markle em busca de reconhecimento

Enquanto a nova temporada da série Com Amor, Meghan (“With Love, Meghan”, no original) acaba de estrear na Netflix, Meghan Markle (44) vive um momento de contrastes intensos. De um lado, a duquesa de Sussex investe em novos projetos para fortalecer sua imagem pública. Do outro, enfrenta críticas à produção e lida com feridas familiares ainda expostas.

Para entender mais a fundo esse momento que mistura exposição, propósito e desafios emocionais, a CARAS Brasil conversou com a astróloga e numeróloga Vanessa Alvaiz, que analisou o mapa astral e numerológico da esposa do príncipe Harry.

Expansão pessoal e brilho em alta

Vanessa inicia explicando que Meghan está, de fato, em uma fase de projeção pessoal, algo intensificado por suas configurações astrais e pela nova fase numerológica:

"Ela tem Sol em Leão e Lua em Libra. Está em um momento importante, querendo lançar mais coisas . Fez aniversário em 4 de agosto e entrou no ano 3, que é o ano da publicação, da expansão, de propagar. É o ano em que precisa sair da toca e se expor, mostrar a que veio. O Sol em Leão já indica esse posicionamento de querer aparecer, mostrar-se, ser vista", explica.

Intelectualidade em destaque

Sobre sua personalidade e inquietação intelectual, Vanessa destaca que o signo de Meghan no horóscopo chinês reforça essa busca por expressão artística e conhecimento:

"No horóscopo chinês, ela é Galo, considerado intelectual. Estuda, busca aperfeiçoamento, vai atrás de conhecimento. Pode querer escrever, filmar, atuar. Isso é próprio de quem nasce no signo do Galo: buscar cultura, se tornar intelectual", observa a astróloga.

A constante busca por valorização

Na numerologia, Meghan carrega a chamada “missão 4”, um número que, segundo Vanessa, traz um desafio recorrente de se sentir reconhecida:

"Na numerologia, o que me chama atenção é a missão 4. A missão é um desafio. Para uns é fácil, para outros, difícil. No caso dela, é a sensação de não se sentir valorizada. Essa é a grande questão de Meghan: não se sentir valorizada ", diz.

Essa questão emocional, segundo a especialista, não é algo recente: "Vem desde a infância. Ela nasceu com isso e vai morrer com isso . Até entender a razão dessa missão, terá sempre a sensação de estar correndo atrás, de se sentir desvalorizada e desprestigiada", explica.

Família em conflito

Sobre os constantes atritos familiares que vêm à tona na mídia, Vanessa faz uma conexão direta com o mapa emocional da duquesa:

"Isso aparece também nos recortes da mídia. Sabemos que ela tem uma relação complicada com a família: pai, mãe, irmãos. O pai já tinha outra família, os irmãos não se dão bem, ela se aproxima mais da mãe, que é negra. Parece que pega essa bandeira para si e luta com isso. Mas é uma linha tênue: se ficar só nisso, perde a noção da força que precisa ter. Às vezes, o feitiço vira contra o feiticeiro", alerta.

Propósito de vida e desejo de provar seu valor

Caso o horário de nascimento de Meghan divulgado online esteja correto, Vanessa diz que o posicionamento do Meio do Céu em Áries revela um forte desejo de protagonismo e afirmação:

"Se o horário de nascimento estiver certo, ela tem Meio do Céu em Áries, o que mostra vontade de sustentar uma bandeira, lutar por algo. Resumindo: ela quer provar seu valor, mas às vezes perde a mão e acaba criando situações que, em vez de ajudar, atrapalham ", analisa.

Potencial elevado, mas com necessidade de equilíbrio

Apesar dos desafios, a numeróloga afirma que Meghan tem recursos poderosos, desde que consiga encontrar um ponto de equilíbrio:

"Ela tem números bons e força. Sempre digo que todos estamos aqui para evoluir. Todos têm Sol, habilidades, recursos. Ninguém é melhor que ninguém. Todos têm seu lugar ao sol. A questão é encontrar equilíbrio", afirma.

Questionada se Meghan pode transformar sua trajetória profissional e superar seus desafios pessoais, Vanessa é categórica:

"Você perguntou se ela pode mudar, se é vista profissionalmente. Claro que pode. Estamos aqui para evoluir. Errar uma vez não significa errar sempre. Às vezes, caímos e levantamos, caímos de novo e levantamos no final. O importante é entender o que estamos fazendo aqui", responde.

Vínculos familiares instáveis

Vanessa também identificou a ausência do número 6 no mapa numerológico da duquesa, algo que ela considera marcante na construção de laços familiares:

" No caso dela, existe ausência do número 6, que mostra dificuldade no convívio familiar. Curiosamente, Harry também tem isso. Em vez de integrar, acabam rachando. Mas a vida é ponte: vamos criando pontes, atravessando, unindo . Nem sempre vamos nos dar bem com todos, nem todos vão gostar de nós. O problema é das pessoas. Precisamos seguir caminhando amorosamente", aconselha.

O maior desafio, segundo Vanessa, é entender que a missão 4 não é sobre si mesma, mas sobre o outro: " Meghan se perde muito no campo emocional, sente-se injustiçada e desvalorizada. Quer provar seu valor para si e para o mundo. Claro que ela tem valor, mas por causa disso acaba se perdendo, querendo se comparar e superar os outros . Quando entender que sua missão 4 é estruturar, dar base para os outros, vai compreender que isso não é para si, mas para auxiliar o outro", explica.

"Essa é a dificuldade da missão 4: criar estrutura para o outro, não para si. Quando alguém passa pela vida dela, é uma oportunidade de exercer sua missão. O certo não é achar que está sendo desvalorizada, mas agradecer a chance de poder auxiliar ."

Caminho espiritual e autoconhecimento: a chave de Meghan

A astróloga finaliza com uma reflexão espiritual, destacando o potencial elevado da duquesa — e o que ela precisa aprender para evoluir de verdade:

" Existe um ditado budista: cada um dá o que tem. Uns têm muito para oferecer, outros, pouco. Mas não é para esperar do outro. É doar e seguir. O caminho espiritual ajudará muito Meghan . Ela tem números bons, inclusive o 11, número do mestre. Mas precisa entender o que está fazendo aqui."

E conclui, de forma enfática: "O que mais me chama atenção é essa sensação dela de se sentir desvalorizada."

