Kate Middleton vai se mudar com a família após encontrar casa dos sonhos

Depois de 3 anos vivendo no Adelaide Cottage, Kate Middleton e príncipe William decidem mudar de casa com os 3 filhos. Saiba qual é o destino

A princesa de Gales Kate Middleton e seu marido, o príncipe William, estão de mudança! De acordo com o jornal The Sun, os dois vão mudar de casa com os 3 filhos, príncipe George, princesa Charlotte e príncipe Louis.

A família viveu por 3 anos no Adelaide Cottage, que é uma propriedade da realeza britânica. Agora, eles encontraram a casa dos sonhos e vão mudar em breve. A nova propriedade é o Forest Lodge, que fica em Windsor e tem 8 quartos. O local já está em reforma, que está sendo paga por William com o dinheiro que ele recebe do Ducado da Cornualha - que é um valor de US$ 30 milhões por ano.

“A família de Gales se mudará ainda este ano”, informou um representante do Palácio de Kensington à People.

Além da nova casa, Kate e William possuem outras duas casas. Uma delas é uma casa de campo, chamada Anmer Hall, em Norfolk, e também um apartamento base em Londres, Inglaterra.

A saúde de Kate Middleton

A princesa de Gales Kate Middleton refletiu sobre sua vida após o câncer. A declaração de Kate foi feita durante uma visita a um hospital nesta semana na Inglaterra. Ela falou abertamente sobre o desafio da vida pós-tratamento. “Você assume uma postura corajosa durante o tratamento. O tratamento termina, então é como se dissesse: ‘Eu consigo seguir em frente, voltar ao normal’. Mas, na verdade, a fase pós-tratamento é muito, muito difícil”, disse ela.

E completou: “Você não está necessariamente sob a supervisão da equipe clínica, mas também não consegue funcionar normalmente como antes. E, na verdade, ter alguém para te ajudar a superar isso, te mostrar e te guiar por esta fase que vem depois do tratamento, eu acho que é muito valioso”.

Por fim, Kate afirmou: “Você precisa encontrar seu novo normal e isso leva tempo. É uma montanha-russa, não é tranquilo, como você espera. Mas a realidade é que você passa por momentos difíceis”.

Vale lembrar que a esposa do príncipe William descobriu o câncer no início de 2024, quando passou por uma cirurgia e ficou alguns meses longe da mídia. Ela fez o tratamento com quimioterapia até setembro de 2024. Em janeiro de 2025, ela anunciou que está em remissão.

Hábitos saudáveis da esposa do príncipe William

A princesa de Gales Kate Middleton se prepara para ser a próxima rainha do Reino Unido e faz questão de manter uma rotina saudável para ter uma vida longa. Por isso, ela segue 3 hábitos saudáveis em seu dia a dia para cuidar do corpo e de sua mente em prol do bem-estar ao longo do tempo. Confira abaixo:

1 - Atividade física todos os dias

Kate Middleton faz exercícios físicos por cerca de uma hora todos os dias. Ela inclui atividades de corrida, abdominais, exercícios com bola suíça, levantamento de peso, treinos de resistência e também caminhadas leves, informou o site Daily Mail. Além disso, ela também já fez ciclismo e Crossfit.

2 - Ioga para a saúde mental

A princesa de Gales também tem o hábito de praticar ioga regularmente. Ela faz o exercício com foco na saúde mental. Ela usa as posições de ioga para relaxar e também fortalecer seus músculos.

3 - Alimentação regrada e preparação em casa

Kate Middleton também segue uma alimentação saudável e regrada para manter os nutrientes adequados para seu porte físico. Ela segue a Dieta Dukan, que tem o foco em proteínas magras e vegetais antixoxidantes, evitando carboidratos refinados.

Ela também tem a rotina de preparar smoothies em sua casa com frutas, legumes, verduras e leite de amêndoas. Além disso, Kate também gosta de ir para a cozinha para preparar as refeições de sua família. Ela sempre teve o hábito de cozinhar para o marido e os filhos, além de preparar geleias e doces.

