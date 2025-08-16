Kate Middleton vai se mudar com a família após encontrar casa dos sonhos

Depois de 3 anos vivendo no Adelaide Cottage, Kate Middleton e príncipe William decidem mudar de casa com os 3 filhos. Saiba qual é o destino
A princesa de Gales Kate Middleton e seu marido, o príncipe William, estão de mudança! De acordo com o jornal The Sun, os dois vão mudar de casa com os 3 filhos, príncipe George, princesa Charlotte e príncipe Louis.
A família viveu por 3 anos no Adelaide Cottage, que é uma propriedade da realeza britânica. Agora, eles encontraram a casa dos sonhos e vão mudar em breve. A nova propriedade é o Forest Lodge, que fica em Windsor e tem 8 quartos. O local já está em reforma, que está sendo paga por William com o dinheiro que ele recebe do Ducado da Cornualha - que é um valor de US$ 30 milhões por ano.
“A família de Gales se mudará ainda este ano”, informou um representante do Palácio de Kensington à People.
Além da nova casa, Kate e William possuem outras duas casas. Uma delas é uma casa de campo, chamada Anmer Hall, em Norfolk, e também um apartamento base em Londres, Inglaterra.
A princesa de Gales Kate Middleton refletiu sobre sua vida após o câncer. A declaração de Kate foi feita durante uma visita a um hospital nesta semana na Inglaterra. Ela falou abertamente sobre o desafio da vida pós-tratamento. “Você assume uma postura corajosa durante o tratamento. O tratamento termina, então é como se dissesse: ‘Eu consigo seguir em frente, voltar ao normal’. Mas, na verdade, a fase pós-tratamento é muito, muito difícil”, disse ela.
E completou: “Você não está necessariamente sob a supervisão da equipe clínica, mas também não consegue funcionar normalmente como antes. E, na verdade, ter alguém para te ajudar a superar isso, te mostrar e te guiar por esta fase que vem depois do tratamento, eu acho que é muito valioso”.
Por fim, Kate afirmou: “Você precisa encontrar seu novo normal e isso leva tempo. É uma montanha-russa, não é tranquilo, como você espera. Mas a realidade é que você passa por momentos difíceis”.
Vale lembrar que a esposa do príncipe William descobriu o câncer no início de 2024, quando passou por uma cirurgia e ficou alguns meses longe da mídia. Ela fez o tratamento com quimioterapia até setembro de 2024. Em janeiro de 2025, ela anunciou que está em remissão.
A princesa de Gales Kate Middleton se prepara para ser a próxima rainha do Reino Unido e faz questão de manter uma rotina saudável para ter uma vida longa. Por isso, ela segue 3 hábitos saudáveis em seu dia a dia para cuidar do corpo e de sua mente em prol do bem-estar ao longo do tempo. Confira abaixo:
Kate Middleton faz exercícios físicos por cerca de uma hora todos os dias. Ela inclui atividades de corrida, abdominais, exercícios com bola suíça, levantamento de peso, treinos de resistência e também caminhadas leves, informou o site Daily Mail. Além disso, ela também já fez ciclismo e Crossfit.
A princesa de Gales também tem o hábito de praticar ioga regularmente. Ela faz o exercício com foco na saúde mental. Ela usa as posições de ioga para relaxar e também fortalecer seus músculos.
Kate Middleton também segue uma alimentação saudável e regrada para manter os nutrientes adequados para seu porte físico. Ela segue a Dieta Dukan, que tem o foco em proteínas magras e vegetais antixoxidantes, evitando carboidratos refinados.
Ela também tem a rotina de preparar smoothies em sua casa com frutas, legumes, verduras e leite de amêndoas. Além disso, Kate também gosta de ir para a cozinha para preparar as refeições de sua família. Ela sempre teve o hábito de cozinhar para o marido e os filhos, além de preparar geleias e doces.
