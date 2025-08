Magra demais? Nova aparição de Kate Middleton gera preocupação do público

Após ser vítima de câncer, a princesa de Gales, Kate Middleton, foi vista em Wimbledon e assustou público com magreza extrema

A princesa de Gales, Kate Middleton, foi vista durante uma partida de tênis em Wimbledon, acompanhada de sua família, mas o que realmente chamou a atenção do público foi sua saúde. Nitidamente, a monarca está mais magra.

Tanto que fontes da imprensa internacional afirmam que Kate esteja pesando aproximadamente 40 kg. Com isso, rumores preocupantes surgiram para dizer que ela estaria enfrentando dificuldades devido ao tratamento contra o câncer.

Segundo veículos americanos, fontes próximas ao Palácio afirmam que a esposa do atual Príncipe William tem estado com aparência alarmante e levantaram suspeitas de que pode estar enfrentando dificuldades ao longo da recuperação pós-quimioterapia.

“Kate está dolorosamente magra, e as pessoas estão preocupadas que isso seja um sinal de que ela está tendo dificuldades para se recuperar do tratamento do câncer — ou pior, que ela teve uma recaída.”, revelou a fonte.

Kate Middleton - Foto: Getty Images

A princesa de Gales anunciou, no início de janeiro, que está em remissão do câncer. O tipo de tumor enfrentado pela monarca nunca foi revelado publicamente, apesar disso, é de conhecimento público que ela passou por uma cirurgia abdominal no início de 2024, e por este motivo se manteve afastada da agenda pública.

“Ela passou por tanta coisa e quer estar lá para a Família Real e fazer a sua parte, mas claramente ela não está bem. A quimioterapia não é moleza. Deixou marcas nela.”, relatou outra fonte ao tablóide americano.

“É um alívio estar agora em remissão e eu continuo focada na recuperação. Como qualquer pessoa que tenha passado por um diagnóstico de câncer saberá, leva tempo para se adaptar a um novo normal. No entanto, estou ansiosa por um ano cheio de realizações. Há muito pelo que esperar. Obrigado a todos pelo apoio contínuo.”, relatou Kate em janeiro.

Turbulências na vida de Kate Middleton pós-tratamento

Após o câncer, Kate Middleton, refletiu sobre sua vida e está em fase de remissão desde o início do ano. Em uma de suas visitas ao hospital na Inglaterra, ela declarou que sua vida tem se tornado uma montanha-russa após a doença.

“Você assume uma postura corajosa durante o tratamento. O tratamento termina, então é como se dissesse: ‘Eu consigo seguir em frente, voltar ao normal’. Mas, na verdade, a fase pós-tratamento é muito, muito difícil.”, afirmou a princesa.

“Você precisa encontrar seu novo normal e isso leva tempo. É uma montanha-russa, não é tranquilo, como você espera. Mas a realidade é que você passa por momentos difíceis.”, completou ela.

