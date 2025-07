O que acontece com os pais de Kate Middleton quando ela se tornar rainha? Entenda

Com a ascensão de Kate ao trono britânico ao lado do príncipe William quando se tornarem Rainha e Rei, entenda o que acontece com os pais dela: Carole e Michael Middleton

Quando Kate Middleton se tornar rainha do Reino Unido, muitos se perguntam: o que vai mudar na vida de seus pais, Carole e Michael Middleton? Apesar do papel de destaque da filha como futura rainha ao lado do príncipe William, os Middleton não devem receber títulos reais, de acordo com especialistas da realeza britânica ouvidos por veículos como People e BBC.

A monarquia britânica opera dentro de regras rígidas de hereditariedade e concessão de títulos nobiliárquicos, que tradicionalmente são restritos à linha direta de sucessão ou a membros casados com integrantes da família real. Nesse contexto, pais de consortes — mesmo de rainhas — não costumam ser agraciados com títulos formais. Isso significa que, apesar da relevância crescente de Kate, Carole e Michael Middleton devem permanecer como cidadãos comuns do Reino Unido.

O que pode mudar na prática?

Embora não recebam títulos, é provável que os Middleton vejam sua visibilidade pública e influência social aumentarem. Eventos oficiais e grandes celebrações nacionais podem contar com a presença deles, especialmente em cerimônias de grande importância, como coroações ou jubileus. Além disso, o status de serem os pais da rainha consorte pode atrair maior atenção da imprensa britânica — algo que o casal já vivencia desde o casamento real de 2011.

Carole e Michael sempre foram discretos e mantiveram certa distância dos holofotes da realeza, mesmo sendo avós do futuro rei, o príncipe George. Ainda assim, são frequentemente elogiados por sua discrição, elegância e apoio contínuo à filha em sua jornada real.

Os precedentes históricos

É importante destacar que não há precedentes modernos de pais de uma rainha consorte sendo elevados à nobreza apenas por esse vínculo. Nem mesmo os pais da rainha Camilla ou da princesa Diana receberam qualquer título por suas filhas terem se casado com membros da realeza.

Segundo o historiador Robert Lacey, autor de obras sobre a Casa de Windsor, a única forma de os Middleton receberem algum título seria por meio de uma concessão especial do soberano — algo altamente improvável no cenário atual, ainda mais com o foco da monarquia britânica na modernização e contenção de privilégios simbólicos.

