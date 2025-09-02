O jantar de reconciliação do Príncipe William e Kate Middleton; Entenda

Há alguns anos atrás, Príncipe William e Kate Middleton se separaram. Veja detalhes de como foi o jantar romântico que reaproximou o casal

Apesar do relacionamento de mais de uma década entre o Príncipe William e Kate Middleton, houve uma época, em abril de 2007, em que ficaram separados. Nesta semana, uma fonte próxima a família real, na época, contou detalhes sobre um jantar romântico que reaproximou o casal, em fevereiro de 2008.

O evento ocorreu em uma reaproximação do casal, em comemoração ao dia dos namorados. O momento foi resultado de uma experiência intimista no Palácio de Buckingham. “Foram só os dois. Foi muito legal, algo realmente especial. Foi um jantar romântico, mas eles acabaram interagindo bastante comigo”, relatou Grant Harrold, mordomo do Príncipe William na época, em entrevista à revista People.

O ex-mordomo da família real britânica ressaltou que era visível que algo havia mudado após aquele jantar. “Antes, eles não eram vistos de mãos dadas, ela era muito mais uma amiga do William. Depois disso, quando se reaproximaram, tudo mudou, e eles passaram a ser um casal. Algo mudou, e você sabia que eram um casal, e a partir daí, era muito mais uma questão de esperar”, afirmou ele.

Após a reconciliação em 2008, Príncipe William e Kate se casaram em abril de 2011, o que tornou-se apenas uma confirmação para o antigo funcionário. “Depois que voltaram, eu estava convencido de que eles iriam se casar. Só não sabíamos quanto tempo ia levar”, acrescentou Grant.

Ele ainda admitiu que a parceria do casal vai além do amor que sentem um pelo outro, mas seria um compromisso de lealdade e amizade. “Quando você os via juntos e os via se darem bem como amigos, embora estivessem apaixonados, eles também eram melhores amigos”, relatou o mordomo.

Grant também comparou o relacionamento de Kate Middleton com o de Rainha Elizabeth II e Príncipe Philip. “Eles me lembram a Rainha e o Príncipe Philip. O relacionamento deles era parecido. Eram melhores amigos e trabalhavam juntos como uma equipe”, admitiu ele.

