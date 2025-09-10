Kate Middleton e seus filhos aproveitam as férias; confira!

Kate Middleton revela como aproveita as férias de verão com seus filhos e relembre os talentos artísticos dos herdeiros

Nesta segunda-feira, 8, Kate Middleton e príncipe William visitaram a Federação Nacional de Institutos Femininos (NFWI), em Londres. Lá, a princesa de Gales revelou como aproveitou as férias de verão com seus filhos: príncipe George (12), Louis (7) e princesa Charlotte(10).

Kate contou que fez muitos artesanatos com os pequenos durante o verão. “Passamos o verão fazendo artesanato em cada canto da casa”, revelou ela. Em fevereiro, a monarca compartilhou os talentos artísticos de seus filhos nas redes sociais.

Na publicação de Kate, ela mencionou que os desenhos dos herdeiros foram feitos na Shaping Us, uma campanha que destaca a importância das brincadeiras e da criatividade durante a infância, desenvolvida pelo Centro da Fundação Real para a Primeira Infância.

“O Quadro Shaping Us descreve as habilidades socioemocionais que começam a se desenvolver na primeira infância. Essas habilidades são essenciais ao longo de nossas vidas, moldando quem somos, como gerenciamos nossos pensamentos e emoções, como nos comunicamos e nos relacionamos com os outros e como exploramos o mundo ao nosso redor”, iniciou ela na legenda, na época.

“Desenhar retratos com crianças pode proporcionar um momento de conexão, enquanto vocês passam um tempo se observando e se concentrando uns nos outros, além de serem criativos e, o mais importante, se divertirem muito juntos!”, concluiu a princesa de Gales na publicação.

A princesa de Gales voltou das férias e decidiu mudar o visual. Após suspeitas de mudança de cor no cabelo, Kate retornou aos compromissos reais com os fios pintados.

Na quinta-feira, 4, Kate Middleton e seu marido, príncipe William, visitaram os jardins do Museu de História Natural em Londres, Inglaterra, depois de aproveitarem as férias de verão com seus filhos. Naquele momento, a mãe da princesa Charlotte foi vista com suas novas madeixas loiras, soltas e onduladas. Até a ocasião, Kate era lembrada pelo cabelo castanho.

