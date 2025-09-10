Princesa Charlotte encanta com esmalte rosa e médico explica: 'Questão comportamental'

Em entrevista para CARAS Brasil, médico fala sobre as unhas cor-de-rosa da princesa Charlotte e garante que o interesse é apenas comportamental
Durante a final de Wimbledon, a princesa Charlotte(10) chamou a atenção ao surgir com as unhas pintadas em um tom vibrante de rosa. O gesto quebrou a tradição da realeza britânica, onde até detalhes de aparência costumam seguir protocolos rígidos.
A cena levantou um debate: afinal, é saudável para crianças dessa idade usar esmalte? Para entender melhor, a CARAS Brasil conversou com o pediatra Miguel Liberato, que fez alertas importantes.
Segundo o médico, o interesse precoce por maquiagem e esmaltes não está, necessariamente, ligado a fatores hormonais.
"É mais uma questão comportamental e social, muitas vezes reflexo da mídia e acesso às redes sociais e até mesmo normalização dessa prática", explica Liberato.
Ele ressalta ainda que o uso frequente desses produtos pode gerar impactos inesperados: "A puberdade precoce pode ser uma consequência do uso desses cosméticos e não a causa da utilização", alerta.
Liberato orienta que os responsáveis estejam atentos para diferenciar a curiosidade infantil de sinais clínicos que pedem atenção médica.
Leia também: Princesa Charlotte quebra tradição e pediatra alerta: 'É diferente dos adultos'
"Não é a puberdade que leva ao interesse no uso desses cosméticos, mas seu uso de forma inadequada e sem critérios de segurança pode levar ao início precoce da puberdade, então temos que estar muito atentos", afirma.
O pediatra ainda detalha quais sinais exigem avaliação médica: "Se a menina apresentar qualquer sinal de puberdade antes dos oito anos de idade, como o surgimento do broto mamário, isso pode ser um indicativo de puberdade precoce, e essa menina precisa de avaliação de um especialista", conclui.
Ver essa foto no Instagram
O príncipe William planejou um passeio só com sua filha, a princesa Charlotte, neste domingo, 27. Ele levou a herdeira para prestigiar o jogo do time da Inglaterra na final da UEFA Women’s Euro 2025 na Suíça. Este foi o primeiro jogo de futebol no exterior da princesinha. Saiba mais!
Dr. Miguel Liberato é endocrinologista pediátrico formado em Pediatria (CRM 170830) na Universidade Federal do Espírito Santo, com especialização pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e título pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Professor do curso de Medicina da Faculdade das Américas e da pós-graduação em Endocrinologia Pediátrica no Instituto Superior de Medicina (ISMD).
|Príncipe Harry reencontra o Rei Charles III depois de 1 ano e meio sem contato
|Marido de estrela de reality desabafa sobre estado grave da esposa após sétimo parto
|5 séries musicais imperdíveis para maratonar nos streamings agora mesmo - CARAS Indica
|Psicanalista alerta sobre culpa de Eduardo Sterblitch: 'Ciclo cruel'
|Reta final: saiba quando Odete Roitman morre em 'Vale Tudo'
|Gaby Spanic na Fazenda? Famosa dá spoiler de sua possível participação
|Que horas vai passar Vale Tudo? Mudança na programação mexe com horários de novelas
|Como está Raul Gil? Apresentador manda recado após receber alta hospitalar
|Onde assistir a nova temporada de Casamento às Cegas Brasil? - CARAS Indica
|Na praia, Viih Tube choca com barriga retinha após cirurgias: 'Gente'