Princesa Charlotte encanta com esmalte rosa e médico explica: 'Questão comportamental'

Em entrevista para CARAS Brasil, médico fala sobre as unhas cor-de-rosa da princesa Charlotte e garante que o interesse é apenas comportamental

Durante a final de Wimbledon, a princesa Charlotte(10) chamou a atenção ao surgir com as unhas pintadas em um tom vibrante de rosa. O gesto quebrou a tradição da realeza britânica, onde até detalhes de aparência costumam seguir protocolos rígidos.

A cena levantou um debate: afinal, é saudável para crianças dessa idade usar esmalte? Para entender melhor, a CARAS Brasil conversou com o pediatra Miguel Liberato, que fez alertas importantes.

Pressão estética ou comportamento infantil?

Segundo o médico, o interesse precoce por maquiagem e esmaltes não está, necessariamente, ligado a fatores hormonais.

"É mais uma questão comportamental e social, muitas vezes reflexo da mídia e acesso às redes sociais e até mesmo normalização dessa prática", explica Liberato.

Ele ressalta ainda que o uso frequente desses produtos pode gerar impactos inesperados: "A puberdade precoce pode ser uma consequência do uso desses cosméticos e não a causa da utilização", alerta.

Quando os pais devem se preocupar?

Liberato orienta que os responsáveis estejam atentos para diferenciar a curiosidade infantil de sinais clínicos que pedem atenção médica.

"Não é a puberdade que leva ao interesse no uso desses cosméticos, mas seu uso de forma inadequada e sem critérios de segurança pode levar ao início precoce da puberdade, então temos que estar muito atentos", afirma.

O pediatra ainda detalha quais sinais exigem avaliação médica: "Se a menina apresentar qualquer sinal de puberdade antes dos oito anos de idade, como o surgimento do broto mamário, isso pode ser um indicativo de puberdade precoce, e essa menina precisa de avaliação de um especialista", conclui.

