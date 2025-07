Causa da morte da prima dos príncipes William e Harry é revelada

Legista revela o que causou a morte da jovem Rosie Roche, de 20 anos, que era prima dos príncipes William e Harry

A família real britânica foi surpreendida com a morte repentina de Rosie Roche, prima dos príncipes William e Harry. A jovem de 20 anos foi encontrada morta em sua casa. Agora, o legista revelou qual foi a causa da morte dela.

De acordo com o site People, a causa da morte de Rosie foi traumatismo craniano. Por enquanto, os detalhes da morte dela não foram revelados.

O que se sabe é o corpo de Rosie foi encontrado já sem vida pela mãe e a irmã. A jovem estava em casa fazendo as malas para viajar com amigos. Inclusive, a polícia relatou que uma arma de fogo foi encontrada na casa.

No momento, a morte dela não é considerada como suspeita e a polícia acredita que não houve envolvimento de terceiros.

Rosie era estudante do curso de Literatura Inglesa na Universidade de Durham. Ela era filha de Hugh e Pippa, e neta de Derek e Rae Long. Derek Long era um tio da princesa Diana.

Outra morte que chocou a família real britânica

Prima da rainha Elizabeth II e do Rei Charles III, a Lady Gabriella Windsor falou pela primeira vez sobre a morte trágica do marido, Thomas Kingston, que foi encontrado sem vida aos 45 anos de idade em fevereiro de 2024. Ele faleceu em decorrência de um ferimento traumático na cabeça e uma arma de fogo foi encontrada ao lado do corpo dele na propriedade da família dele.

Gabriella falou sobre a perda do marido em um depoimento no inquérito do Tribunal de Justiça de Gloucestershire. Ela definiu a morte dele como uma ação impulsiva em decorrência da medicação que ele estava tomando nas semanas antes da tragédia.

“Parece que a ação impulsiva de Tom foi provavelmente provocada por uma reação adversa à medicação que ele tomou nas últimas duas semanas de sua vida”, disse ela, que chorou durante o seu depoimento.

Inclusive, ela contou que o marido não tinha demonstrado pensamentos de que poderia tirar a própria vida antes do ocorrido. “O trabalho foi um desafio para ele ao longo dos anos, mas duvido muito que isso teria levado ele a tirar a própria vida. Se alguma coisa o estivesse incomodando, tenho certeza de que ele teria compartilhado que estava com dificuldades severas. O fato dele ter tirado a vida na casa de seus pais sugere que a decisão foi resultado de um impulso repentino. Parece-me altamente provável que ele tenha tido uma reação adversa às pílulas que o levaram a tirar a vida. Acredito que qualquer pessoa que tome pílulas como essas precisa ser mais consciente dos efeitos colaterais para evitar mortes futuras. Se isso aconteceu com Tom, isso poderia acontecer com qualquer um”, completou.

O inquérito ainda informou que Thomas fazia o uso de remédios para dormir e para a ansiedade. O relatório do IML informou que Kingston faleceu por causa de um tiro autoinfligido na cabeça e o corpo dele foi encontrado pelo pai. O caso ainda segue aberto na justiça.

Vale lembrar que Thomas Kingston e Lady Gabriella estavam casados há quatro anos. Ele morreu no dia 25 de fevereiro de 2024.

