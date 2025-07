Acidente da princesa Anne com cavalo foi pior do que imaginavam

Fonte da família real britânica diz que acidente da princesa Anne com cavalo foi pior do que revelaram na época. Relembre o que aconteceu

Irmã do Rei Charles III, a princesa Anne deixou os fãs da realeza britânica preocupados quando sofreu um acidente com um cavalo em 2024. Agora, uma fonte da família real informou que o acidente foi pior do que imaginavam.

De acordo com o jornal The Sunday Times, uma fonte contou que a recuperação dela demorou mais do que o previsto por causa da gravidade do acidente. “O acidente dela foi muito pior do que qualquer um declarou, e demorou um pouco para que ela se sentisse normal novamente”, informou.

Em junho de 2024, Anne sofreu um acidente com um cavalo em sua casa de campo no Gatcombe Park, mas os detalhes não foram revelados. Na época, ela ficou internada por cinco dias por causa de ferimentos leves e uma concussão, já que os médicos optaram por deixá-la em observação.

A princesa não se lembra do que aconteceu, mas disse que o acidente a mostrou o quanto a vida é preciosa. “Isso nos lembra que você sabe quando algo acontece e você pode não se recuperar. Abrace cada dia como ele vem. Você é fortemente lembrada de que cada dia é realmente um bônus”, disse ela.

Vale lembrar que a princesa Anne é um dos membros que mais trabalham na família real britânica. Ela lidera o ranking de números de eventos públicos por ano desde 2021. Inclusive, ela já disse que não pretende se aposentar tão cedo. Ela diz que quer seguir os passos do pai, o príncipe Philip, que só parou de trabalhar com 96 anos.

Relembre o que o Palácio de Buckingham falou sobre a princesa Anne

A princesa Anne teve uma concussão, que acontece quando a pessoa sofre uma pancada na cabeça, e ferimentos leves. Agora, ela está em observação e sem previsão de alta hospitalar. “A princesa real sofreu ferimentos leves e concussão após um incidente na propriedade do Parque Gatcombe ontem à noite. Sua Alteza Real permanece no Hospital Southmead, em Bristol, como medida de precaução para observação e espera uma recuperação completa e rápida”, informou o comunicado oficial.

Um informante da realeza contou ao site The Guardian que a princesa tem uma boa recuperação e está confortável. Ela estaria no hospital apenas para observação e por precaução.

De acordo com o site Sky News, o serviço de emergência foi chamado até a propriedade para um incidente envolvendo uma pessoa e um cavalo. Vale lembrar que a princesa Anne é uma amazona habilidade e tem grande experiência com o trato de cavalos. Há poucos dias, ela montou um cavalo durante o desfile Trooping The Colour, que é a celebração oficial do aniversário do Rei Charles III.

Por causa da hospitalização, a princesa Anne cancelou sua agenda de compromissos. “Seguindo os conselhos médicos, os compromissos de Sua Alteza Real para a próxima semana serão adiados. Sua Alteza Real envia desculpas a qualquer um possa ficar incomodado ou desapontado com isso. A visita de Estado Japonesa continuará conforme planejado, embora, infelizmente, Sua Alteza Real não possa comparecer ao banquete na terça-feira, 25”, informaram.