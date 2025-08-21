CARAS Brasil
  2. Filho é inspiração para novo projeto de Meghan Markle e Príncipe Harry
Realeza / Projetos

Filho é inspiração para novo projeto de Meghan Markle e Príncipe Harry

O pequeno Príncipe Archie ajuda com uma das inspirações para o novo projeto de Príncipe Harry e Meghan Markle com a Netflix

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 21/08/2025, às 21h11

Meghan Markle e Príncipe Harry
Meghan Markle e Príncipe Harry - Foto: Getty Images

Ainda neste ano, a Netflix pretende lançar Masaka Kids, A Rhythm Within, um documentário produzido em parceria com a Archewell Productions, produtora do Príncipe Harry e de Meghan Markle. Uma das curiosidades sobre a produção é que o duque e a duquesa Sussex descobriram o grupo de dança de Uganda através do filho, o príncipe Archie(6).

A duquesa de Sussex e o Príncipe conheceram o Masaka Kids, grupo de dança, durante a pandemia do Covid-19, enquanto assistiam os vídeos de dança viralizados com Archie, o filho mais velho.

Grande parte das crianças que compuseram o grupo de Uganda são órfãs. O casal se interessou pelo assunto e descobriram mais detalhes sobre o dia a dia destas crianças, quando surgiu a ideia de gravar um documentário sobre as crianças em Masaka que vivem sob os efeitos colaterais da crise de HIV/AIDS.

Eles assistiam aos vídeos regularmente com Archie em casa. Então, eles já eram admiradores da organização antes mesmo do projeto do filme chegar a eles em 2023”, afirmou um porta-voz da duquesa em entrevista ao Telegraph.

O porta-voz relatou que quando os monarcas receberam a proposta, logo reconheceram às crianças viralizadas e concordaram rapidamente com o projeto. “Quando o duque e a duquesa souberam do curta, reconheceram rapidamente as crianças dos vídeos virais e se apaixonaram por suas histórias mais profundas”, comentou a fonte. “A Archewell Productions então fez uma parceria com a experiente produtora Geeta Gandbhir para aproveitar o estilo e o tom do filme e, por fim, finalizá-lo como você o vê hoje”, concluiu.

Os monarcas renovam contrato com a Netflix

Após rumores, a Netflix e a Archewell Production, produtora do Príncipe Harry e Meghan Markle, anunciaram a renovação de contrato em agosto. As empresas possuíam uma parceria de longo prazo, com muitos projetos no portfólio que causaram impacto nos consumidores do streaming.

Com o novo contrato, surgiram novidades para os catálogos da plataforma: a próxima temporada de Com Amor, Meghan; o documentário Masaka Kids: A Rhythm Within; e a adaptação do best seller de Carley Fortune,Me Encontre no Lago.

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

