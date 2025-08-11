Príncipe Harry e Meghan Markle renovam a parceria com a Netflix após rumores

Príncipe Harry e Meghan Markle expandem colaboração com a plataforma de streaming com mais filmes e séries de impacto global

A Netflix e a Archewell Productions, produtora fundada pelo Príncipe Harry e Meghan Markle, anunciaram a renovação de sua parceria de longo prazo. O novo acordo inclui a prioridade da Netflix na avaliação e desenvolvimento de projetos de filmes e séries da produtora, o que reforça a estratégia da plataforma em continuar investindo em conteúdos originais com potencial de causar grande impacto cultural.

A história da parceria e os primeiros sucessos

Desde 2020, quando a parceria foi iniciada, a Archewell Productions já entregou ao público uma série de produções de sucesso, incluindo documentários e séries, como Harry & Meghan, Jogos Invictus: Veteranos no Topo, Polo, Com Amor, Meghan e a linha As ever. A série documental Harry & Meghan, por exemplo, se tornou o documentário mais assistido da Netflix logo após sua estreia, com 23,4 milhões de visualizações nos primeiros quatro dias. A produção segue sendo uma das mais populares da plataforma, ocupando a quinta posição no ranking de documentários e alcançando o Top 10 em 85 países.

Já o programa Com Amor, Meghan, que estreou com grande sucesso, alcançou 5,3 milhões de visualizações no primeiro semestre de 2025 e se consolidou como o programa de culinária mais assistido da Netflix desde seu lançamento, também figurando no Top 10 em 24 países.

Novos lançamentos previstos

A parceria renovada trouxe novos projetos que prometem agitar as plataformas de streaming. Entre os próximos lançamentos da Archewell Productions na Netflix, estão:

Com Amor, Meghan – Temporada 2

A nova temporada de Com Amor, Meghan traz a Duquesa de Sussex recebendo chefs renomados, amigos e artistas para uma série de experiências culinárias, focadas em trazer mais beleza e diversão à rotina diária. A estreia está prevista para ainda este mês, e promete encantar o público com receitas criativas e bate-papos inspiradores.

Com Amor, Meghan: Celebração de Fim de Ano – Especial Natalino

A Netflix também prepara um especial de fim de ano com Meghan e sua família, que será gravado em Montecito. Em Com Amor, Meghan: Celebração de Fim de Ano, o episódio trará Meghan e seus convidados decorando o ambiente, preparando pratos festivos e criando presentes artesanais. A estreia está marcada para dezembro, prometendo trazer a magia do Natal para dentro das casas dos telespectadores.

Meet Me at the Lake – Longa-metragem de Romance

Baseado no best-seller de Carley Fortune, Meet Me at the Lake é um filme de romance que está em fase de produção e promete emocionar os fãs de histórias de amor. O longa estará disponível em breve na plataforma.

Masaka Kids: A Rhythm Within – Documentário Curtametragem

Este documentário acompanha a vida de crianças órfãs em Uganda, afetadas pela crise do HIV/AIDS. Através da música e da dança, elas transformam suas experiências de vida, trazendo uma história poderosa de superação. O lançamento está previsto para ainda este ano.

Compromisso com a diversidade e qualidade

A renovação da parceria com a Archewell Productions reafirma o compromisso da Netflix em oferecer entretenimento diversificado, de qualidade e relevante para suas audiências ao redor do mundo, sempre com foco em histórias que promovem reflexão e mudanças sociais.

Meghan Markle quebra protocolo ao rebolar em vídeo íntimo com Harry

Na última quarta-feira, 4, Meghan quebrou os protcolos da realeza ao celebrar o aniversário de quatro anos da filha caçula, a princesa Lilibet, com um vídeo inédito do dia do nascimento da herdeira.

Ela compartilhou o vídeo do seu trabalho de parto para celebrar o aniversário da filha: "Hoje, há quatro anos, isso também aconteceu. Nossos dois filhos estavam com uma semana de atraso na data prevista para o parto... então, quando a comida apimentada, toda aquela caminhada e a acupuntura não funcionaram, só restava uma coisa a fazer!", afirmou. Veja!

Leia também: Príncipe Harry surge em imagens fofas com seus dois filhos