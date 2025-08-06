CARAS Brasil
Busca
  1. Realeza
  2. Meghan Markle repete vestido de R$ 29 mil em seu aniversário
Realeza / Looks

Meghan Markle repete vestido de R$ 29 mil em seu aniversário

A duquesa de Sussex, Meghan Markle, completou 44 anos e repetiu um antigo vestido branco da grife Valentino. Veja o look completo

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 06/08/2025, às 20h38

Meghan Markle
Meghan Markle - Foto: Getty Images

Nesta semana, a ex-atriz americana e atual Duquesa de Sussex, Meghan Markle, completou 44 anos e saiu para comemorar em grande estilo. Inclusive, ela caprichou no look de aniversariante. Ela escolheu repetir um look luxuoso que já usou em 2021, mas que continua charmoso e estiloso. 

Em uma foto nas redes sociais, a esposa do príncipe Harry registrou o momento em que soprou a vela do bolo de aniversário em um restaurante com os amigos. Na imagem, os fãs mais atentos reconheceram o look dela: um vestido branco da grife Maison Valentino. De acordo com o site Hello Magazine, a peça é avaliada em 4 mil libras, cerca de R$ 29 mil. 

O look já é uma peça conhecida do guarda-roupa de Markle. Ela usou o modelito pela primeira vez em setembro de 2021, quando participou do evento Global Citizen Live. O look é um vestido branco curto com apliques de pedrarias para formar os desenhos de flores na barra e na gola. 

Agora, ela repetiu o look para celebrar sua nova idade. Na legenda do post, ela disse: “Apagando as velas em 24 horas maravilhosas e agradecendo ao meu marido, amigos e familiares por tornarem tudo tão especial. Para aqueles que não conheço, mas que enviam amor todos os dias, muito obrigada. Saibam que eu sinto isso e agradeço”, completou.

Príncipe Harry e Meghan Markle em 2021 - Foto: Getty Images
Príncipe Harry e Meghan Markle em 2021 - Foto: Getty Images

Contrato milionário de Meghan Markle e Príncipe Harry com a Netflix não será renovado

A partir de setembro de 2025, a Duquesa de Sussex e o Príncipe Harry estarão de fora do catálogo da plataforma de streaming, Netflix. De acordo com o The Sun, a parceria milionária não foi renovada.

Assinado em meados de 2020, o contrato tinha o valor de US$100 milhões e foram lançados três projetos: a série documental Harry & Meghan, de 2022, o projeto Polo e a série de estilo de vida With Love, Meghan.

De acordo com o tablóide britânico, ambas as partes chegaram no acordo de forma tranquila. “A Netflix foi inteligente ao conseguir um número enorme de espectadores para a primeira série documental e sabia, realisticamente, que ela forneceria o auge do conteúdo do casal. Eles não estão descontentes com o resultado - eles conseguiram esses sucessos iniciais e produziram um dos programas mais comentados de todos os tempos”, afirmou fonte.

Leia também: Meghan Markle revela lição que ela e príncipe Harry dão aos filhos; saiba

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

