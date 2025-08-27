Marina Ruy Barbosa encontra gato desaparecido e conta como ele está: 'Finalmente'

A atriz Marina Ruy Barbosa contou que seu gato, que estava desaparecido desde o último sábado, 23, no Rio de Janeiro, foi encontrado
A atriz Marina Ruy Barbosa usou as redes sociais nesta terça-feira, 26, para compartilhar uma boa notícia com os seguidores: seu gato, que estava desaparecido desde o último sábado, 23, na região da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, foi encontrado. Na publicação, ela ainda contou como está o animal.
"Depois de horas procurando pelo João, pelo condomínio e pelas redondezas, a gente finalmente encontrou ele. Estava assustado, fraco, com fome, meio perdido... tinha entrado numa outra casa vizinha e não conseguiu achar uma forma de sair", contou ela.
Que agradeceu: "Não sei nem como agradecer todo mundo que se mobilizou, se preocupou, deu apoio e ajudou de alguma forma. Sou completamente apaixonada por gatos -- já passaram centenas pela minha casa e pela dos meus pais, sempre cuidando e colocando pra adoção. O João eu adotei há 10 anos, e ele é um dos meus grandes amores".
Em seguida, falou sobre o animal sair sozinho. "Quem tem gato sabe que essas saidinhas, mesmo em condomínio fechado, podem ser complicadas. A gente tentou várias vezes deixar ele só dentro de casa, ou até colocar airtag, mas ele ficou triste, entrou em depressão e desenvolveu um transtorno que fazia ele mastigar coisas que não devia (plástico, tecido, plantas...). Isso acontece muito quando o gato tá ansioso, entendiado ou estressado.", pontuou.
"No fim, entendemos que as voltinhas eram o que deixavam ele mais feliz e equilibrado. Não era fuga, era liberdade :) Tentamos deixar o mais seguro possível, com coleira e localizador, mas o João sempre dava um jeito de tirar e voltar sem. Ele é cheio de personalidade! Assim como filhos, cada bichinho tem o seu jeitinho. Não existe receita perfeita -- a gente só vai tentando equilibrar segurança e felicidade".
"O importante é: ELE ESTÁ EM CASA DE NOVO! De coração, obrigada a todos os veterinário, amigos, vizinhos, sensitivos e todo mundo que se disponibilizou para ajudar. E claro, a partir de agora... o foco é encontrar a forma de continuar deixando ele feliz, mas MAIS seguro", encerrou.
Na última segunda-feia, 25, Marina Ruy Barbosa pediu que qualquer informação sobre o animal, de 10 anos, fosse repassada a ela. "Pedido de ajuda! Meu gato João está desaparecido desde sábado, aqui no Rio de Janeiro. Ele costuma dar pequenas voltas pelo condomínio, mas sempre volta pra casa — dessa vez não voltou. O João tem 10 anos, é castrado e mora nessa mesma casa desde sempre. Ele sabe o caminho de volta. Sempre soube", iniciou ela na publicação.
E continuou: "Resgatei ele ainda filhote, junto com os irmãos. Ele foi o único que não foi adotado, e ficou comigo. Desde então, é parte da minha família e também do meu suporte emocional. Quem me conhece minimamente sabe o quanto meus gatos são importantes pra mim. Se alguém tiver visto o João ou tiver qualquer informação, por favor me avise".
Por fim, pediu: "Peço, de coração, que vocês compartilhem essas imagens e esse pedido, pra que ele possa voltar pra casa. Não sei se ele está machucado, se alguém fez alguma maldade… só sei que preciso de ajuda".
Em julho, Marina Ruy Barbosa chamou a atenção nas redes sociais com novas fotos durante uma temporada nas Ilhas Turcas e Caicos, onde celebrou seu 30º aniversário. A atriz encantou os seguidores ao aproveitar a paisagem e a natureza local, e apareceu cavalgando no mar. Relembre!
Leia também: Aniversário de Marina Ruy Barbosa: atriz mostra como celebrou seus 30 anos
Ver esta publicação no Instagram
|Bruce Willis vive em casa separada da família devido a diagnóstico de demência
|Médica alerta para doença de José Loreto: 'Sintomas aparecem de forma súbita e intensa'
|Vale Tudo: Saiba como Afonso descobre que será pai
|Um novo romance? Diego Hypolito fala sobre rumores com Gil do Vigor
|Médico alerta para complicações na doença de Reynaldo Gianecchini: 'Sobrecarga'
|Chef do Pesadelo na Cozinha e do MasterChef morre aos 37 anos
|Apresentadora da Globo fala sobre diagnóstico que a levou à UTI: 'Quase morri'
|Quase um mês após o acidente, MC Livinho faz atualização de estado de saúde
|Carlos Lombardi completa 67 anos; autor teve projeto recusado pela TV Globo
|Apartamento de Chitãozinho: Sofisticação chama a atenção no local