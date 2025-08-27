CARAS Brasil
Marina Ruy Barbosa encontra gato desaparecido e conta como ele está: 'Finalmente'

A atriz Marina Ruy Barbosa contou que seu gato, que estava desaparecido desde o último sábado, 23, no Rio de Janeiro, foi encontrado

Publicado em 27/08/2025, às 08h41

A atriz Marina Ruy Barbosa usou as redes sociais nesta terça-feira, 26, para compartilhar uma boa notícia com os seguidores: seu gato, que estava desaparecido desde o último sábado, 23, na região da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, foi encontrado. Na publicação, ela ainda contou como está o animal.

"Depois de horas procurando pelo João, pelo condomínio e pelas redondezas, a gente finalmente encontrou ele. Estava assustado, fraco, com fome, meio perdido... tinha entrado numa outra casa vizinha e não conseguiu achar uma forma de sair", contou ela.

Que agradeceu: "Não sei nem como agradecer todo mundo que se mobilizou, se preocupou, deu apoio e ajudou de alguma forma. Sou completamente apaixonada por gatos -- já passaram centenas pela minha casa e pela dos meus pais, sempre cuidando e colocando pra adoção. O João eu adotei há 10 anos, e ele é um dos meus grandes amores".

Em seguida, falou sobre o animal sair sozinho. "Quem tem gato sabe que essas saidinhas, mesmo em condomínio fechado, podem ser complicadas. A gente tentou várias vezes deixar ele só dentro de casa, ou até colocar airtag, mas ele ficou triste, entrou em depressão e desenvolveu um transtorno que fazia ele mastigar coisas que não devia (plástico, tecido, plantas...). Isso acontece muito quando o gato tá ansioso, entendiado ou estressado.", pontuou.

"No fim, entendemos que as voltinhas eram o que deixavam ele mais feliz e equilibrado. Não era fuga, era liberdade :) Tentamos deixar o mais seguro possível, com coleira e localizador, mas o João sempre dava um jeito de tirar e voltar sem. Ele é cheio de personalidade! Assim como filhos, cada bichinho tem o seu jeitinho. Não existe receita perfeita -- a gente só vai tentando equilibrar segurança e felicidade".

"O importante é: ELE ESTÁ EM CASA DE NOVO! De coração, obrigada a todos os veterinário, amigos, vizinhos, sensitivos e todo mundo que se disponibilizou para ajudar. E claro, a partir de agora... o foco é encontrar a forma de continuar deixando ele feliz, mas MAIS seguro", encerrou.

Pedido de ajuda

Na última segunda-feia, 25, Marina Ruy Barbosa pediu que qualquer informação sobre o animal, de 10 anos, fosse repassada a ela. "Pedido de ajuda! Meu gato João está desaparecido desde sábado, aqui no Rio de Janeiro. Ele costuma dar pequenas voltas pelo condomínio, mas sempre volta pra casa — dessa vez não voltou. O João tem 10 anos, é castrado e mora nessa mesma casa desde sempre. Ele sabe o caminho de volta. Sempre soube", iniciou ela na publicação.

E continuou: "Resgatei ele ainda filhote, junto com os irmãos. Ele foi o único que não foi adotado, e ficou comigo. Desde então, é parte da minha família e também do meu suporte emocional. Quem me conhece minimamente sabe o quanto meus gatos são importantes pra mim. Se alguém tiver visto o João ou tiver qualquer informação, por favor me avise".

Por fim, pediu: "Peço, de coração, que vocês compartilhem essas imagens e esse pedido, pra que ele possa voltar pra casa. Não sei se ele está machucado, se alguém fez alguma maldade… só sei que preciso de ajuda".

Marina Ruy Barbosa andou a cavalo pelo mar

Em julho, Marina Ruy Barbosa chamou a atenção nas redes sociais com novas fotos durante uma temporada nas Ilhas Turcas e Caicos, onde celebrou seu 30º aniversário. A atriz encantou os seguidores ao aproveitar a paisagem e a natureza local, e apareceu cavalgando no mar. Relembre!

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

