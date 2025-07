Aniversário de Marina Ruy Barbosa: atriz mostra como celebrou seus 30 anos

O aniversário de Marina Ruy Barbosa foi comemorado fora do Brasil em grande estilo; atriz mostrou como celebrou a chegada de seus 30 anos

O aniversário de Marina Ruy Barbosa foi nesta segunda-feira, 30, e a atriz comemorou a chegada de seus 30 anos em grande estilo. Fora do Brasil nas Ilhas Turcas e Caicos, a ex-ruiva celebrou a data com pessoas bem próximas.

Para a ocasião, a empresária do ramo da Moda escolheu um vestido de sua marca. Ela apostou em um modelo longo e todo brilhante. A artista ainda surgiu com um bolo diferente, com merengue.

"Muito obrigada por todas as mensagens de aniversário, longe do celular nos últimos dias, mas recebendo de coração todo amor, carinho e vibração... minha família, meus amigos, meus fãs e todos que pararam um momento para tornar essa data inesquecível. Eu amo vocês", disse ela na legenda sobre as felicitações que recebeu.

Ainda nos últimos dias, uma amiga de Marina Ruy Barbosa postou fotos dos parabéns que a atriz teve no dia de seu aniversário. O bolo feito para o momento chamou a atenção. Mais uma vez, ela escolheu um vintage cake e o tamanho gigante dele foi destaque.

Veja as fotos do aniversário de Marina Ruy Barbosa:

Marina Ruy Barbosa fala sobre ter filhos

Em entrevista à revista 'Glamour', Marina contou que deseja, sim, ter filhos, mas que ainda não se sente totalmente preparada para isso. "Acho que todas nós sentimos essa pressão de alguma forma, independentemente de quem a gente é", declarou ela.