Pet / Desabafo

Marina Ruy Barbosa faz apelo após sumiço de seu gato: 'Por favor'

A atriz Marina Ruy Barbosa fez um apelo nas redes sociais nesta segunda-feira, 25, para encontrar seu gato, desaparecido desde o último sábado, 23

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 26/08/2025, às 08h17

Marina Ruy Barbosa
Marina Ruy Barbosa - Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Marina Ruy Barbosa fez um apelo nas redes sociais nesta segunda-feira, 25, para encontrar seu gato, desaparecido desde o último sábado, 23, na região da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Na publicação, ela pediu que qualquer informação sobre o animal, de 10 anos, fosse repassada a ela.

"Pedido de ajuda! Meu gato João está desaparecido desde sábado, aqui no Rio de Janeiro. Ele costuma dar pequenas voltas pelo condomínio, mas sempre volta pra casa — dessa vez não voltou. O João tem 10 anos, é castrado e mora nessa mesma casa desde sempre. Ele sabe o caminho de volta. Sempre soube", iniciou ela na publicação.

E continuou: "Resgatei ele ainda filhote, junto com os irmãos. Ele foi o único que não foi adotado, e ficou comigo. Desde então, é parte da minha família e também do meu suporte emocional. Quem me conhece minimamente sabe o quanto meus gatos são importantes pra mim. Se alguém tiver visto o João ou tiver qualquer informação, por favor me avise".

Por fim, pediu: "Peço, de coração, que vocês compartilhem essas imagens e esse pedido, pra que ele possa voltar pra casa. Não sei se ele está machucado, se alguém fez alguma maldade… só sei que preciso de ajuda".

Nos comentários, fãs deixaram mensagens de apoio. "Só quem ama os animais, entende o que você está sentindo… Deus vai te ajudar a encontrá-lo…", disse uma. "Pede para os outros gatos chamar ele de volta! Isso realmente dá certo! Nossa que desespero! Que São Francisco de Assis esteja cuidando do João e guie ele no caminho de volta!!! Marina, faça isso! Dá certo", sugeriu outro. "Missão de volta pra casa. Em nome de Jesus vc vai encontra-lo", escreveu mais um.

Marina Ruy Barbosa apareceu andando a cavalo pelo mar

Em julho, Marina Ruy Barbosa chamou a atenção nas redes sociais com novas fotos durante uma temporada nas Ilhas Turcas e Caicos, onde celebrou seu 30º aniversário. A atriz encantou os seguidores ao aproveitar a paisagem e a natureza local, e apareceu cavalgando no mar. 

"Bem me quer", escreveu ela na legenda fazendo menção aos cliques de flores com pétalas caídas. Nos comentários da publicação, os internautas a encheram de elogios. "Você está ainda mais linda loira, como é possível? Perfeita", admiraram. "Que linda", exclamaram outros.

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

