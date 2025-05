Saúde e reencarnação: as previsões para Oscar Magrini no CARAS Astros e Oráculos

No 10º episódio, a astróloga Vanessa Alvaiz e a vidente Chaline recebem o ator para um jogo de tarô, com revelações sobre o futuro do artista

O episódio 10 do programa CARAS Astros e Oráculos contou com um convidado especial para jogar as cartas do tarô: o ator Oscar Magrini. Ao lado da astróloga Vanessa Alvaiz e da vidente Chaline, o artista descobriu que será necessário cuidado com a saúde, com invejas e que uma reencarnação está prestes a acontecer em sua família.

Previsões para Oscar Magrini

No programa, Oscar jogou cartas de tarô pela segunda vez, depois de muitos anos, para que Chaline fizesse a leitura delas. “Vamos ver o que dizem os astros, o que as cartas revelam”, disse o artista.

Ao contrário do comum, a vidente preferiu não pesquisar sobre o ator, mas sim sentir apenas sua energia. Desta forma, ele escolheu seis cartas do baralho cigano, que foram definidas como “boas” pela sensitiva.

“A carta da âncora fala muito da nossa profissão. Você [Oscar] está em busca da inovação, então sua carreira pode ter um salto. A carta do navio fala sobre ir para frente, de viagens ou lugares longes onde você possa vir fechar contratos/alianças. Mas, também virá na sua vida muitas pessoas que irão se aproximar para que você perca o foco. Ou seja, virá uma novidade, em questão de contrato, de TV, mas presta atenção nas pessoas que você vai trazer para sua vida e, principalmente, para sua casa. Fique ligado com pessoas aproveitadoras.

O espiritual diz que a sua ascensão profissional está por vir na metade de maio e que coisas grandes e valorosas chegarão para você, mas o espiritual pede uma atenção maior na sua saúde e diz respeito a parte do peito, cardíaca e pulmonar. Você é uma pessoa do bem, comunicativa, que gosta de falar, mas que não está colocando para fora o que realmente está sentindo. Isso pode causar problemas de saúde lá na frente”, afirmou a vidente.

Prestes a ser avô pela primeira vez, Oscar também ouviu previsões sobre a neta Sofia, que deve nascer em setembro. ”A carta da chave diz que vai dar tudo certo no final. Mas temos as cartas do rato, do navio e do médico. Aqui fala de um médico especialista que vai tratar sua filha. A sensação que dá é que, lá no finalzinho, pode ter um pico de pressão, mas nada que vá prejudicar. A única questão é depois do parto: será necessário cuidar muito bem do emocional da sua filha. A carta da nuvem fala do mental. Quanto mais ajuda de pessoas próximas, melhor para ela”, disse Chaline.

Além disso, a vidente também fez revelações sobre a neta do ator. “Essa criança vem como reencarnação de algum antepassado e vai gostar de cantar”, acrescentou.

Casado há 35 anos, as previsões para Oscar também dizem que ele precisa cuidar da esposa. “Ela é uma pessoa com muita fé em Deus, mas também precisa priorizar a saúde. Ela é uma pessoa que te admira, mas que precisa de um tempo pra si, porque tá cuidando muito dos outros e se deixando. Você tem uma grande companheira, que precisa ser ouvida e acolhida”, concluiu Chaline.

O artista afirmou que a amada “é uma pessoa idônea, muito crente em Jesus e tem um coração que ajuda todo mundo”, portanto, as previsões fazem sentido.

Mensagem da semana

Neste programa, Vanessa também explicou o que significam os signos solar, ascendente e lunar. “O signo solar é nossa essência, só quem vai conhecer é quem convive. Trata-se da maneira de ser, de pensar. As pessoas se apresentam ao outro com o ascendente. Já a Lua é o que rege o emocional. Por isso, temos três questões a serem avaliadas quando queremos entender uma pessoa”, esclareceu a astróloga.

A terça-feira (27) marca o início de uma Lua Nova no signo de Gêmeos. “A frequência dessa lunação é comunicar, conversar e trocar figurinhas para chegar em algum lugar. Entendemos que a lunação pede agilidade, ação”, disse Vanessa.

Segundo Chaline, a vibração da semana são as cartas do caixão e do urso. “A carta do caixão nem sempre quer dizer que é morte, mas representa um novo ciclo. Porém, a gente precisa analisar a carta do urso também, que fala sobre inveja. Infelizmente, é uma semana em que será necessário cuidado com as pessoas a sua volta. Preste atenção aos detalhes para não ter interrupções negativas na sua vida”, completou a vidente.

Para ficar por dentro de outros assuntos do universo astrológico, é só acompanhar o programa CARAS Astros e Oráculos. A atração vai ao ar toda segunda-feira às 8h45 e 16h30, e toda terça-feira à 00h30 na CARAS TV (canal 2130 da Samsung TV), além de ficar disponível no YouTube.