Fé e recomeços: Tamiris Barreto transforma vidas com ‘O Segredo é o Secreto’

Plataforma digital de Tamiris ganhou uma comunidade e dá acesso a devocionais diários e materiais exclusivos, como cadernos de oração, e-books e guias

De um balcão de livraria em Campos dos Goytacazes, no interior do Rio de Janeiro, a uma plataforma online que alcança milhares de corações em busca de Deus, a jornada de Tamiris Barreto Rodrigues é feita de recomeços, silêncio, oração, coragem e dor.

Desde criança, Tamiris sabia o que era fé. Foi batizada aos 9 anos e criada por uma mãe que a ensinou a andar nos caminhos do Senhor. Mas, como tantos, cresceu e descobriu que nunca teve um relacionamento com Deus de verdade. O coração ainda acreditava, mas a rotina sufocava a devoção. O culto era obrigação, mas a oração era esquecida no cansaço do dia. “Eu ensinava sobre Deus, aconselhava jovens, liderava na igreja. Mas não vivia o que pregava. Era ativa por fora e seca por dentro”, lembra.

Depois de se formar em Administração, Tamiris se casou com Tales, seu companheiro há 18 anos. Ingressou em um banco, onde começou como estagiária e depois foi efetivada. Apesar do crescimento profissional rápido, ela ainda não se encaixava. Aos poucos, entendeu que o sucesso que buscava não vinha de cargos ou salários — vinha de propósito.

“Tive sucesso no mundo corporativo. Cresci no banco, conquistei estabilidade. Mas lá dentro, sentia um vazio impossível de ignorar. Deus me chamava para algo que não cabia na lógica humana. Pedi demissão. Troquei o terno pela câmera. Fui viver da arte, fotografando casamentos. Encontrei beleza nas histórias dos outros, mas ainda me faltava viver a minha verdade mais profunda e foi aí que conheci um dos maiores amores da minha vida”, afirma.

Mais tarde, junto da maternidade, Tamiris lidou com a exaustão emocional, os desafios da pandemia e uma nova crise existencial. Foi no silêncio de uma sala arrumada de madrugada que ela ouviu, pela primeira vez, algo diferente. “Deus não queria minha produtividade. Queria minha presença. Me chamou não para fazer mais, mas para permanecer. No secreto”, declara.

Aos poucos, o que era apenas uma busca pessoal virou missão. Em 2024, nasceu o Desafio do Devocional, para guiar outras pessoas no mesmo caminho de reencontro com Deus.

Hoje, o projeto se transformou em uma comunidade que impacta milhares de vidas: “O Segredo é o Secreto”, um espaço em que ela compartilha devocionais diários em vídeo com estudos bíblicos. Com o conteúdo digital e seus materiais exclusivos - como cadernos de oração, e-books e guias devocionais -, Tamiris tem formado uma comunidade viva.

Em paralelo à plataforma, ela também é teóloga, comunicadora e dá aulas de Teologia. Além disso, ministra palestras em igrejas e eventos por todo o país, abordando a Bíblia, a liderança espiritual e a fé prática — mas sempre apontando para o mesmo lugar: o secreto com Deus.

“Minha missão é formar uma geração que priorize a intimidade com Deus. Que não apenas fale sobre Ele, mas que o conheça de perto, no silêncio, na constância, na entrega e meu objetivo é alcançar cada vez mais pessoas”, conclui.

Para acompanhar suas reflexões, ensinamentos e inspirações diárias, siga no Instagram: @tamirisbarretocr e visite o site: tamirisbarreto.com.br.

Por Daniela Duarte/Jornalista