Humberto Carrão ficou careca? Veja como foi feita a caracterização de Afonso

Após quimioterapia, Afonso ficou completamente sem cabelo em 'Vale Tudo', mas Humberto Carrão ficou careca mesmo? Confira

O ator Humberto Carrão ficou careca para as cenas de Afonso após a quimioterapia em Vale Tudo. O artista não raspou completamente a cabeça, ele somente passou por uma transformação para ficar sem cabelo para as gravações de seu personagem depois do tratamento.

Na rede social, um vídeo do momento, de quando ele recebeu a maquiagem especial, foi exibido. O galã então apareceu recebendo o "disfarce" para esconder seu cabelo. Uma pintura foi feita em cima de uma "touca" para parecer que era a pele do famoso.

Nos últimos capítulos, Afonso descobriu que estava com uma leucemia grave. O bilionário descobrirá que o tratamento não está dando efeito e que precisa urgente de um transplante de medula. Ele não sabe que o irmão Leonardo (Guilherme Magon) está vivo e é compatível.

Esperando gêmeos com Solange (Alice Wegmann), o empresário terá uma possibilidade de ter sua vida salva pelos herdeiros.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rebeca Cobucci (@rebecacobucci)

Humberto Carrão nos bastidores de Vale Tudo - Foto: Reprodução / Globo

A piora da doença e a decisão drástica de Afonso

O diagnóstico inicial e a frustração com o tratamento quimioterápico farão com que o estado de saúde de Afonso se deteriore. Em um momento de fraqueza, o triatleta chegará a desmaiar, indicando uma piora significativa da doença. Diante desse cenário de incertezas e com a saúde cada vez mais fragilizada, Afonso tomará uma decisão drástica, que pegará toda a família de surpresa.

Ele comunicará aos familiares que se recusa a voltar ao hospital e a continuar com a quimioterapia enquanto não houver um doador de medula óssea. O rapaz justificará sua atitude explicando que não quer passar seus últimos dias de vida confinado em um hospital. Em vez disso, ele pretende viver com intensidade o tempo que ainda lhe resta. Essa atitude desesperada de Afonso, que preferirá lutar pela vida fora do ambiente hospitalar, reflete o peso da doença em sua saúde mental e emocional, tornando a sua jornada ainda mais dramática para o público.

Preparando-se para o pior: o pedido de Afonso a Heleninha

Em um dos momentos mais comoventes da trama, Afonso, temendo o pior, pedirá a Heleninha para ser a madrinha de seus filhos. Além disso, em um ato de desespero e preocupação com o futuro, ele fará um pedido de partir o coração: que a irmã cuide dos gêmeos e de Solange caso ele não resista à doença.

A cena, que promete emocionar os telespectadores, reforça o laço familiar entre Afonso e Heleninha, e o pedido do triatleta é uma mostra de sua vulnerabilidade diante da ameaça de morte. A dor de Afonso, expressa através de seus pedidos e de sua decisão de interromper o tratamento, humaniza o personagem e o torna ainda mais querido pelo público. A forma como Heleninha reagirá a esse pedido, e se ela aceitará a responsabilidade, será um ponto-chave na evolução da personagem, que já lida com questões de alcoolismo.

O ápice do drama e a esperança de um final feliz

O drama de Afonso atingirá seu ápice na reta final da novela, quando Solange dará à luz aos gêmeos. A cena, aguardada com grande expectativa pelo público, será o momento crucial para a possível cura de Afonso. A esperança de que as células-tronco do sangue do cordão umbilical dos bebês sejam compatíveis é a grande aposta da trama para um final feliz para o personagem.