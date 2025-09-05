Vale Tudo: Odete pode ser morta por personagem impensável

A icônica cena de "quem matou Odete?" terá uma nova reviravolta no remake, e o público poderá se surpreender com um assassino improvável

O mistério mais aguardado do remake de Vale Tudo finalmente terá seu desfecho: a morte da icônica vilã Odete Roitman (Debora Bloch). Nos bastidores da novela, um nome vem ganhando força como o possível assassino: Freitas (Luis Lobianco). Especula-se que o personagem será o autor de uma das versões gravadas da cena mais esperada do folhetim, adicionando mais uma camada de suspense à história. Mas a Globo, como já é de costume, está fazendo um esquema de segurança para evitar vazamentos e manter a curiosidade dos telespectadores até o último capítulo.

Conforme apurado pelo site Notícias da TV, a morte de Odete será uma reviravolta das grandes. Na versão em que Freitas é o assassino, ele tentará tirar a vida de Marco Aurélio (Alexandre Nero), mas acertará a empresária por engano. A trama, que já é cheia de surpresas, terá um final diferente do original, mas manterá a essência da morte da vilã, que, em 1988, também foi assassinada por engano.

O segredo guardado a sete chaves

A Globo está montando uma verdadeira operação de guerra para evitar que o nome do assassino vaze. As gravações da morte de Odete, que acontecerão em 1º de outubro, serão extremamente protegidas, e o acesso ao set será restrito. Segundo o site Portal Leo Dias, somente pessoas com pulseiras autorizadas poderão entrar no local, que é o cenário do "cativeiro" de Leonardo (Guilherme Magon), o sítio onde ele vive com Ana Clara (Samantha Jones).

A estratégia da direção é rodar várias versões da cena, com diferentes personagens como possíveis assassinos. Essa tática tem como objetivo confundir a imprensa e o público, e garantir que o suspense se mantenha até o último capítulo do folhetim. A autora Manuela Dias já havia alardeado, antes da estreia da novela, que manteria o "quem matou?", mas que mudaria o responsável. A promessa tem criado uma grande expectativa entre os fãs da novela, que já fazem suas apostas sobre o assassino.

A morte original e o novo cenário

Na primeira versão de Vale Tudo, em 1988, a vilã Beatriz Segall (1926-2018) foi assassinada por Leila (Cassia Kiss), que, por engano, acreditou que o seu alvo era Maria de Fátima (Gloria Pires), que estava tendo um caso com o marido dela. A morte de Odete na versão original é um dos momentos mais marcantes da teledramaturgia brasileira, e a sua repetição no remake é um dos pontos mais aguardados pelos fãs.

A nova versão da morte de Odete, com Freitas como possível assassino, mantém a essência da cena original, mas com uma nova motivação e novos personagens. A vilã continua sendo o alvo errado do assassino, o que torna a trama ainda mais intrigante. A morte por engano é um dos elementos mais interessantes do mistério, pois adiciona um toque de ironia e drama à história.

