Vale Tudo: Raquel faz a fila andar ao beijar outro na frente de Ivan

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Raquel faz ciúmes para Ivan ao dar beijão em outro na frente dele; os dois estarão separados

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Ivan (Renato Góes) não estará mais com Raquel (Taís Araújo) por conta de uma armação de Maria de Fátima (Bella Campos) e Odete Roitman (Débora Bloch). Mesmo separados, eles terão ciúmes um do outro e a coziheira dará um beijo em um homem de vingança.

No capítulo da próxima segunda-feira, 19, a personagem de Taís Araujo continuará mexida com o término e ficará chateada ao ver o ex-namorado com Heleninha (Paolla Oliveira). Após ver que o funcionário da TCA está com a herdeira da patroa, a cozinheira fará a fila andar.

Raquel conhecerá Otávio (Breno da Matta) e aceitará o convite para sair para jantar com ele. Na porta do restaurante, ela encontrará Ivan com Heleninha e é então que resolve dar um beijo em seu pretendente. A atitude afetará o personagem de Renato Góes.

Ao perceber o incômodo, a herdeira de Odete questionará seu futuro marido sobre ele ainda ter sentimentos pela ex-namorada. "Mas uma coisa eu queria que você me dissesse. Ivan, você acha que tem chance de você voltar com a Raquel?", perguntará Heleninha. "Não. Eu desejo tudo de melhor pra Raquel, Heleninha, mas depois de tudo que a gente viveu... Não tem mais como a gente voltar", dirá ele.

Leia também:Vale Tudo: Acidente de Afonso, roubo de dólares e mais; veja o que acontecerá

Ivan deixará Raquel após plano sujo e casará com outra

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Ivan (Renato Góes) terá seu namoro com Raquel (Taís Araújo) acabado. Isso porque, ele e a cozinheira não vão se entender ao tentarem resolver o que farão com os dólares encontrados na mala que seria de Rubinho (Julio Andrade), mas era de Marco Aurélio (Alexandre Nero).

Como na versão original, o moço acabará se casando com Heleninha (Paolla Oliveira) por influência de Odete Roitman (Débora Bloch) e Maria de Fátima (Bella Campos). Nos próximos capítulos, as duas vilãs se juntarão e colocarão um plano maligno em prática para separar Ivan e Raquel. Saiba mais aqui!