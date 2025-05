Vale Tudo: Qual é o segredo de Renato? Saiba o que ele fez no passado

Mistério! Saiba qual é o segredo de Renato em Vale Tudo; empresário fez algo em seu passado que afeta seu presente e futuro com mulheres

Existe um segredo de Renato (João Vicente de Castro) em Vale Tudo. Nos próximos capítulos da novela, o público ficará sabendo que o empresário fez algo em seu passado que influencia seu presente e futuro com mulheres.

Tendo um affair com Leila (Carolina Dieckmann), o dono da Tomorrow resiste em assumir um namoro com ela. Há anos sem apresentar para todos uma eleita, uma ex-namorada dele, Milena (Julianne Trevisol), aparecerá na trama.

Segundo a coluna Play, a ex dele contará para a personagem de Carolina Dieckmann que a relação não deu certo por ele guardar um segredo: uma vasectomia que fez para não ser pai .

Ao não assumir e dar um passo a mais no relacionamento com Leila, o affair deles esfriará e é aí que ela se aproximará do primo dele, Marco Aurélio (Alexandre Nero).

Para quem não acompanhou, há um boato de que no remake Renato se envolverá com Solange (Alice Wegmann), o que não aconteceu na versão original de Vale Tudo.

Leila fica com Renato, mas casa com outro ricaço

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, a personagem de Carolina Dieckmann, Leila, começará a aparecer mais na história. A moça, que procurava um emprego, acabará se envolvendo com Renato (João Vicente de Castro).

Apesar de ter interesse nela, o empresário deixará claro que a contratação dela na Tomorrow foi realizada por Renato (João Vicente de Castro). Trabalhando no mesmo local, eles acabarão se envolvendo, contudo, a ex-mulher de Ivan (Renato Góes) se casará com outro.

Leila na verdade ficará interessada pelo amigo de Renato, Marco Aurélio (Alexandre Nero), que estará solteiro e começará a flertar com a namorada do primo. A personagem de Carolina Dieckmann então se casará com o milionário. Um tempo depois, a relação ficará ameaçada por um caso do vilão com Maria de Fátima (Bella Campos). Saiba mais aqui!