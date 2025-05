Remake de Vale Tudo pode ter romance inédito entre personagens; saiba mais

Diferente da versão original, remake de Vale Tudo pode ter romance entre dois personagens; Manuela Dias teria mudado um pouco a história

O remake de Vale Tudo pode ter um novo romance entre dois personagens. Segundo a colunista Carla Bittencourt, do portal Leo Dias, a autora Manuela Dias criará uma química inesperada entre Solange (Alice Wegmann) e seu chefe Renato (João Vicente de Castro).

Na versão original, de 1988, eles não ficavam juntos, agora, o novo casal promete ser formado depois da moça descobrir que seu ex-namorado, Afonso (Humberto Carrão), está com Maria de Fátima (Bella Campos).

Conforme informações da colunista, a partir do capítulo 70, por volta do mês de junho, um clima entre eles poderá ser notado. Após intensa troca de olhares, eles darão o primeiro beijo e até irão para cama. Após uma transa, eles até se identificarão ao Solange ver mensagens de trabalho e comentar que Afonso não gostava nada disso.

É bom lembrar que, nos próximos capítulos, Maria de Fátima fará de tudo para fisgar Afonso e contará até com a ajuda da mãe dele, Odete Roitman (Debora Bloch). Já Renato terá um pequeno romance com Leila (Carolina Dieckmann), mas ela acabará se casando com Marco Aurélio (Alexandre Nero).

Leila fica com Renato, mas casa com outro ricaço

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, a personagem de Carolina Dieckmann, Leila, começará a aparecer mais na história. A moça, que procura um emprego, acabará se envolvendo com Renato (João Vicente de Castro).

Apesar de ter interesse nela, o empresário deixará claro que a contratação dela na Tomorrow foi realizada por Renato (João Vicente de Castro). Trabalhando no mesmo local, eles acabarão se envolvendo, contudo, a ex-mulher de Ivan (Renato Góes) se casará com outro.

Leila na verdade ficará interessada pelo amigo de Renato, Marco Aurélio (Alexandre Nero), que estará solteiro e começará a flertar com a namorada do primo. A personagem de Carolina Dieckmann então se casará com o milionário. Um tempo depois, a relação ficará ameaçada por um caso do vilão com Maria de Fátima (Bella Campos). Saiba mais aqui!