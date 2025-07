Vale Tudo: Odete tenta comprar Raquel e se dá mal: 'Vai se arrepender'

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Odete tenta convencer Raquel de largar Ivan e acaba tendo resposta que não gostaria

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Odete Roitman (Debora Bloch) não sossegará e tentará de tudo para fazer Ivan (Renato Góes) voltar para Heleninha (Paolla Oliveira). Para isso, a vilã até abordará Raquel (Taís Araujo).

Segundo informações do Notícias da TV, após ver fotos da cozinheira com o ex-genro, a megera oferecerá para a dona do Paladar uma melhor no contrato de fornecimento da comida de bordo para a TCA. Porém, mesmo assim, a mã de Maria de Fátima (Bella Campos) não se renderá às chantagens da bilionária.

"Minha filha é doente", dirá Odete. "Você sabe que a Heleninha é uma pessoa muito instável, ela sempre foi assim", falará a vilã contando ainda que a alcoolista já tentou se matar e que precisa de Ivan em sua vida.

Mesmo usando um discurso emocionante, Odete não conseguirá convencer Raquel. "A gente não pode deixar de ser feliz por causa disso... Nem eu nem o Ivan temos culpa da doença da sua filha", disparará a empreendedora.

Ao ver que a tática com sentimento não deu emoção, a megera fará a proposta envolvendo dinheiro, o que deixará Raquel ainda mais irritada. A cozinheira então expulsará a dona da TCA da Paladar, sem saber que isso a fará ter outros planos malignos para fazê-la perder tudo.

Celina trai Raquel e entrega Paladar nas mãos de Odete

Nos próximos capítulos do remake de Vale Tudo, Raquel (Taís Araujo) enfrentará um de seus maiores reveses: ela será traída por Celina (Malu Galli), que cede à pressão de Odete Roitman (Debora Bloch) e vende sua parte majoritária da Paladar.

A manobra transforma a vilã na nova dona da empresa e tem um desfecho devastador — o fechamento imediato do negócio e uma avalanche de dívidas nas costas da protagonista. A sequência dramática, prevista para ir ao ar em 23 de agosto, marca mais uma virada poderosa da novela das nove da TV Globo, reforçando o caráter implacável de Odete e o drama crescente em torno da trajetória de Raquel. Saiba mais aqui!