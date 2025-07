Vale Tudo: Celina trai Raquel e entrega Paladar nas mãos de Odete

Celina perde a Paladar após vender 65% da empresa à vilã, que decreta o fim da operação e ainda deixa a Raquel endividada

Nos próximos capítulos do remake de Vale Tudo, Raquel (Taís Araujo) enfrentará um de seus maiores reveses: ela será traída por Celina (Malu Galli), que cede à pressão de Odete Roitman (Debora Bloch) e vende sua parte majoritária da Paladar.

A manobra transforma a vilã na nova dona da empresa e tem um desfecho devastador — o fechamento imediato do negócio e uma avalanche de dívidas nas costas da protagonista. A sequência dramática, prevista para ir ao ar em 23 de agosto, marca mais uma virada poderosa da novela das nove da TV Globo, reforçando o caráter implacável de Odete e o drama crescente em torno da trajetória de Raquel.

O início do golpe: chantagem emocional e sabotagem

Segundo o Na Telinha, Odete arma seu plano após descobrir que Celina possui 65% das ações da Paladar, empresa de catering fundada por Raquel e Poliana (Matheus Nachtergaele). A vilã ameaça contar tudo a Heleninha (Paolla Oliveira), sugerindo que a sociedade foi uma traição.

Tomada pelo medo de destruir de vez o frágil equilíbrio emocional da sobrinha, Celina cede à chantagem e vende sua parte por um valor irrisório. Raquel e Poliana, sem recursos para comprar as ações, assistem impotentes à perda do controle da empresa. Odete não perde tempo: decreta o fechamento imediato da Paladar e avisa que as dívidas operacionais ficarão para as fundadoras.

Reencontro de Raquel e Ivan, queda de Heleninha

Em paralelo ao colapso da empresa, Raquel reata com Ivan (Renato Góes) após o fim do casamento dele com Heleninha. Abalada com o término, a artista plástica mergulha de vez no alcoolismo, protagonizando escândalos que colocam a família Roitman em evidência. Odete, sempre calculista, tenta persuadir Raquel a abrir mão de Ivan em nome de uma possível reconciliação dele com Heleninha — mas a empresária não se intimida e expulsa a sogra da Paladar. Esse confronto acirra ainda mais a rivalidade entre as duas.

“Cheia de dívidas”: Raquel perde tudo mais uma vez

Na sequência mais cruel, Odete faz questão de dar pessoalmente a notícia a Raquel: “Além de fechar a sua empresa, eu ainda vou te deixar cheia de dívidas”, dispara, fria. Poliana confirma o caos: todos os empréstimos e compras feitas pela empresa serão transferidos para o nome delas. A notificação judicial chega no dia seguinte, determinando a desocupação do imóvel. Raquel empacota seus pertences com o apoio de Ivan, rememorando toda sua luta desde os tempos de vendedora de sanduíche na praia até a fundação da Paladar.

Despedida emocionada e promessas de recomeço

Em um momento de pura emoção, Raquel se despede da equipe com um discurso comovente: “Queria que vocês contassem comigo também... A gente sabe que não é fácil... E que cada um aqui deu tudo de si pra essa empresa dar certo. Mas mesmo assim, amanhã a Paladar vai fechar”, dirá ela, com a voz embargada. Mesmo diante de mais uma perda, Raquel demonstra sua força e capacidade de recomeçar — marca registrada da protagonista que conquistou o público.

Leia também:Vale Tudo: Raquel perde tudo e volta à estaca zero