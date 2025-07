Vale Tudo: Odete cobra multa milionária de Ivan após vê-lo com Raquel

Com supostas provas na mão, Odete vai chantagear Ivan e fazer o ex-genro pagar caro por não querer ficar com Heleninha; veja o que acontecerá

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Odete Roitman (Debora Bloch) não deixará barato para Ivan (Renato Góes). A vilã acabará cobrando a multa do contrato que ela fez o funcionário assinar ao se casar com Heleninha (Paolla Oliveira).

Segundo informações do Notícias da TV, para conseguir o cumprimento do pagamento, a bilionária pegará as fotos tiradas por Luciano (Licínio Januário) de Ivan jantando com Raquel (Taís Araujo). Os cliques não mostrarão nada comprometedor, contudo, isso será suficiente para a megera fazer chantagem contra o ex-genro.

Odete então marcará uma reunião formal com um advogado da família e o administrador. “Você conseguiu quebrar nossos acordos nas duas frentes”, dirá ela ao ter suas provas em mãos para cobrá-lo.

Além de acusá-lo de ter um caso com Raquel, a empresária ainda dirá que ele é quem deu informações da TCA para a cozinheira, sem saber que Celina (Malu Galli) é sócia da Paladar e foi quem deu as informações para a mãe de Maria de Fátima (Bella Campos).

"Você tem uma multa de 300 mil reais pra pagar por estar expondo a Heleninha dessa forma”, disparará. “E além disso a TCA vai processar você por espionagem empresarial, entre outras coisas, claro", dirá. Odete ainda tentará livrá-lo da dívida se voltar para o casamento com Heleninha.

Celina trai Raquel e entrega Paladar nas mãos de Odete

Nos próximos capítulos do remake de Vale Tudo, Raquel (Taís Araujo) enfrentará um de seus maiores reveses: ela será traída por Celina (Malu Galli), que cede à pressão de Odete Roitman (Debora Bloch) e vende sua parte majoritária da Paladar.

A manobra transforma a vilã na nova dona da empresa e tem um desfecho devastador — o fechamento imediato do negócio e uma avalanche de dívidas nas costas da protagonista. A sequência dramática, prevista para ir ao ar em 23 de agosto, marca mais uma virada poderosa da novela das nove da TV Globo, reforçando o caráter implacável de Odete e o drama crescente em torno da trajetória de Raquel. Saiba mais aqui!