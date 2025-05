Vale Tudo: Heleninha tem nova recaída e é resgatada pela polícia

Após descobrir que Raquel é a mulher de Ivan, Heleninha tem nova recaída e surpreende a família ao surgir com a polícia; veja

[Alerta gatilho: esta cena retrata a história de uma personagem que luta contra o alcoolismo e que pode despertar reações no leitor]

No próximo capítulo de Vale Tudo, Heleninha (Paolla Oliveira) terá uma recaída e acabará sendo resgatada pela polícia. A artista acabará bebendo durante a exposição após descobrir que Ivan (Renato Góes) é comprometido com Raquel (Taís Araujo).

Depois do funcionário da TCA apresentar a cozinheira como sua mulher, a herdeira de Odete Roitman (Debora Bloch) se despedirá deles e pegará um copo de uísque na bandeja do garçom. A mãe e a tia Celina (Malu Galli) verão que a pintora bebeu, mas a loira fugirá sem ninguém perceber.

Um tempo depois, Heleninha voltará para a mansão com a polícia. A família estará preocupada com o sumiço dela. "Boa noite, família", dirá ela, antes de reclamar com uma das policiais: "Que decepção, Catarina, você me rometeu que não ia me trazer pra casa. Catarina, traiçoeira".

É bom lembrar que o alcoolismo é uma doença e é preciso tratá-la. Os tratamentos estão disponíveis no SUS, caso apresente sintomas busque ajuda no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial). Inclusive, após iniciar o papel de Heleninha, Paolla Oliveira resolveu não fazer mais publicidades de bebidas por um tempo.

"Durante um ano não farei propaganda de bebidas alcoólicas. O compromisso que tive no Carnaval tinha sido acordado antes da Heleninha. E, no futuro, farei com mais consciência. Recebi outras três propostas no Carnaval [de fazer publicidades de bebidas] e recusei. De início, já houve essa mudança" , contou a atriz em entrevista ao O Globo.

Ivan deixará Raquel após plano sujo e casará com outra

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Ivan (Renato Góes) terá seu namoro com Raquel (Taís Araújo) acabado. Isso porque, ele e a cozinheira não vão se entender ao tentarem resolver o que farão com os dólares encontrados na mala que seria de Rubinho (Julio Andrade), mas era de Marco Aurélio (Alexandre Nero).

Como na versão original, o moço acabará se casando com Heleninha (Paolla Oliveira) por influência de Odete Roitman (Débora Bloch) e Maria de Fátima (Bella Campos). Nos próximos capítulos, as duas vilãs se juntarão e colocarão um plano maligno em prática para separar Ivan e Raquel. Saiba mais aqui!