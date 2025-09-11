Vale Tudo: Heleninha deixa Ivan no passado e tem primeira noite de amor com novo pretendente

Nos próximos capítulos de 'Vale Tudo', na Globo Heleninha (Paolla Oliveira) supera Ivan (Renato Góes) e vai para a cama com um novo pretendente

Nos próximos capítulos do remake de 'Vale Tudo', na Globo Heleninha (Paolla Oliveira) supera Ivan (Renato Góes) e vive sua primeira vez com Renato (João Vicente de Castro). A cena está prevista para ir ao ar na quinta-feira, 18, no capítulo 148 da novela das nove. A relação, que não existiu na versão original de 1988, promete mexer com os rumos da artista plástica na trama.

A aproximação entre os dois já vem sendo construída, mas ganha intensidade quando Renato visita a galeria de arte de Heleninha. Durante a conversa, ela fala sobre a própria vida e revela que consegue se manter longe do álcool desde que ingressou no grupo Alcoólicos Anônimos (AA). O clima entre eles esquenta e eles se beijam e passam a noite juntos.

Esse envolvimento inédito pode alterar o destino da personagem em relação à versão original. Vale lembrar que Renato já tem um passado ligado a outras mulheres da trama: ele manteve breves relacionamentos com Leila (Carolina Dieckmann) e Solange (Alice Wegmann). Já Leila está envolvida com Marco Aurélio (Alexandre Nero), ex-marido de Heleninha e primo de Renato.

Final de Heleninha na Vale Tudo de 1988

Na primeira versão de Vale Tudo, exibida em 1988, a trajetória da herdeira dos Roitman seguiu outro caminho. Odete Roitman (Beatriz Segall) se aliou a Maria de Fátima (Glória Pires) para separar Ivan (Antonio Fagundes) de Raquel (Regina Duarte), com o objetivo de unir o funcionário da TCA à filha. O plano funcionou, e Ivan se casou com Heleninha. No entanto, as constantes recaídas da pintora no alcoolismo levaram o relacionamento à crise.

Ivan voltou a se aproximar de Raquel, que já havia se tornado uma empresária bem-sucedida, e os dois viveram um caso extraconjugal descoberto por Heleninha. Após descobrir a traição do marido, ela rompeu o casamento e se envolveu com William (Dennis Carvalho).

Ele a apoiou na luta contra o alcoolismo e a acompanhou nas reuniões do AA. No último capítulo, a personagem revelou estar há um ano sem beber e apresentou uma exposição de suas obras, consolidando sua recuperação pessoal e profissional.

Casamento de Leila e Marco Aurélio em Vale Tudo

O romance entre Leila (Carolina Dieckmann) e Marco Aurélio (Alexandre Nero) também dá o que falar no remake da novela Vale Tudo. Os pombinhos trocam alianças em uma cerimônia que acontece em um veleiro, de forma simples, com os filhos do casal como únicas testemunhas. Logo em seguida, embarcam para a lua de mel, mas a comemoração acaba em tragédia.

Isso porque a viagem romântica é interrompida por tiros e o empresário é baleado no ombro esquerdo. Machucado, ele é levado às pressas para o hospital e fica internado por dois dias, o que causa desespero na recém-casada. Ao retornar em cena com uma tipoia, o vilão demonstra ódio e não esconde sua sede de vingança.

Final de Leila e Marco Aurélio em Vale Tudo

Na versão original, Leila (Cássia Kis) e Marco Aurélio (Reginaldo Faria) fogem do Brasil no último capítulo, após Leila cometer um crime. A secretária é escolhida como assassina de Odete Roitman (Beatriz Segall), mas afirma ter matado a vilã por engano, acreditando ter atirado em Maria de Fátima (Glória Pires).

Marco Aurélio, então, providencia a fuga da família em um jatinho particular, numa cena famosa em que o empresário dá uma banana para o país, levando Leila e o filho Bruno (Danton Mello) consigo.

