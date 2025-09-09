Vale Tudo: Celina choca ao ir para cama de primeira com personagem

Após casamento de Odete em sua mansão, Celina choca ao passar a noite com convidado suspeito; madame deixará Heleninha pasma

Um novo casal promete agitar os próximos capítulos de Vale Tudo e deixar a família de Celina, interpretada por Malu Galli, em completo estado de choque. A ricaça se envolverá de forma inusitada com Olavo (Ricardo Teodoro), um romance que não passará despercebido por Heleninha (Paolla Oliveira) e Eugênio (Luis Salem). A pintora, aliás, será a primeira a questionar o relacionamento da tia.

Segundo o Notícias da TV, a ousadia de Olavo em se aproximar de Celina acontece após um conselho de César (Cauã Reymond). O fotógrafo, de olho no dinheiro da madame, decide investir pesado na festa de casamento. Em um momento a sós, ele dispara: "Talvez você nem tenha tantas oportunidades assim de relaxar, né?". A irmã de Odete (Debora Bloch) concorda, afirmando que sua vida anda "bem tensa", o que abre a brecha perfeita para o trambiqueiro. "Ah, eu sei um jeito de você dar uma boa relaxada", seduz ele, puxando Celina para um beijaço.

O romance inesperado não se limitará a um simples beijo. Os dois transarão, e Olavo passará a noite na casa da socialite. O momento constrangedor acontece no café da manhã do dia seguinte, quando o casal é surpreendido por Heleninha e Eugênio. Celina, visivelmente sem graça, tenta disfarçar a situação: "Esse é o Olavo. O padrinho do noivo. Essa é Heleninha, minha sobrinha. E o Eugênio", apresenta a ricaça.

O interrogatório de Heleninha

Assim que Olavo vai embora, a vida íntima de Celina se torna o assunto principal. A madame, tentando evitar o constrangimento, solta: "A ausência de comentários é uma delicadeza em algumas situações". No entanto, Heleninha, conhecida por sua personalidade forte, não se cala. "Desculpa, mas eu não vou conseguir ser tão delicada. Ele dormiu aqui?", questiona a artista plástica, direto ao ponto.

Celina tenta justificar a situação com uma desculpa esfarrapada: "Sim o Olavo pernoitou aqui na nossa residência... Por quê? Porque ficou tarde, foi difícil conseguir um carro. Digamos que foi... Comodidade". Mas a sobrinha não se convence e solta um irônico "Haja comodidade", deixando claro seu descontentamento com o novo envolvimento da tia.

Apesar da reação negativa da família, Olavo seguirá investindo em Celina, com seu principal objetivo sendo o dinheiro da socialite. O fotógrafo, no entanto, terá seus planos atrapalhados pela volta de Estéban (Caco Ciocler), que promete agitar ainda mais a trama.

Olavo: o novo vilão de "Vale Tudo"?

Olavo entra na trama como um personagem misterioso, mas suas intenções logo se revelam. O fotógrafo, que a princípio parece ser apenas mais um convidado na festa, mostra seu lado trambiqueiro e oportunista ao seguir o conselho de César e dar em cima de Celina. Sua insistência em se envolver com a socialite, mesmo com a reação da família, demonstra sua ambição e falta de escrúpulos.

A volta de Estéban promete ser um grande obstáculo para os planos de Olavo. O personagem de Caco Ciocler, que ainda é um mistério na trama, pode ser a chave para desmascarar o fotógrafo e evitar que ele consiga o que quer. O embate entre os dois vilões, um em ascensão e outro em decadência, promete ser um dos pontos altos da novela.

A relação de Celina e Olavo é um reflexo das complexas relações sociais exploradas em Vale Tudo. A novela, que já aborda temas como poder, ambição e traição, ganha um novo contorno com o envolvimento da ricaça com um homem que claramente não tem as melhores intenções. A trama, que se mantém atual e relevante, continua a prender a atenção do público com suas reviravoltas e personagens cativantes.

