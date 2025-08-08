Vale Tudo: Romance inesperado vira vida de Heleninha de cabeça para baixo

Heleninha é surpreendida por uma nova paixão que traz à tona velhas emoções e reviravoltas na trama da novela das nove; saiba quem é
Em Vale Tudo, os próximos capítulos prometem uma grande reviravolta para Heleninha (Paolla Oliveira), que, após sua separação traumática de Ivan (Renato Góes), se verá envolvida em um romance inesperado. O grande responsável por essa mudança é Renato (João Vicente de Castro), o irresistível galã da nova versão da trama, que se aproxima de Heleninha com a promessa de virar sua vida de ponta-cabeça.
Segundo informações do site Notícias da TV, Renato, que teve breves envolvimentos com Leila (Carolina Dieckmmann) e Solange (Alice Wegmann), agora vai se envolver com a artista plástica, que está tentando dar um novo rumo à sua vida após o término de seu casamento. Desacreditada no amor, Heleninha ainda se recupera dos traumas familiares e pessoais, mas esse romance promete reacender antigas chamas e trazer novos conflitos à tona.
O primeiro contato entre Renato e Heleninha acontece quando o bonitão visita a galeria de arte recém-inaugurada por Heleninha. A troca de olhares e palavras rapidamente se transforma em um clima de sedução, e Renato não perde a oportunidade de relembrar o breve "trelelê" que tiveram no passado. A visita acaba se tornando um marco no início de uma nova fase para Heleninha, que, embora inicialmente relutante, não pode evitar se sentir atraída por ele.
O inesperado romance entre eles traz mais uma troca de casais que movimenta o enredo. Leila, ex-namorada de Renato, agora se vê envolvida com Marco Aurélio (Alexandre Nero), ex-marido de Heleninha e primo de Renato. A relação entre os personagens se complica ainda mais quando o passado de cada um começa a se entrelaçar de maneiras inesperadas.
Na versão original de Vale Tudo, a personagem de Renata Sorrah, Heleninha Roitman, enfrentou décadas de lutas contra o alcoolismo e conflitos familiares. Após muito sofrimento, ela conseguiu encontrar paz ao se manter sóbria e reconstruir a relação com seu filho, Leonardo (Fábio Villa Verde). Seu final foi marcado pela superação, e ela encontrou o amor com William (Dennis Carvalho), um homem que a incentivou a procurar o Alcoólicos Anônimos e que se tornou um grande apoio em sua vida.
Agora, com o novo romance com Renato, a personagem de Paolla Oliveira vive uma situação muito diferente. Se antes a paz parecia inalcançável, agora Heleninha é desafiada a reavivar suas emoções e a refletir sobre suas escolhas passadas. Ela, que parecia estar se curando das feridas emocionais, agora se vê novamente vulnerável, mas também pronta para novos recomeços.
Esse romance inesperado com Renato vai permitir que Heleninha explore novas facetas de sua personalidade e desejos, ao mesmo tempo em que confronta o legado de sua mãe, Odete Roitman, e as consequências de seu próprio passado. O romance, portanto, não será apenas uma história de amor, mas também uma oportunidade para Heleninha se reencontrar e continuar sua jornada de superação.
O que promete vir a seguir é uma jornada de transformação para a personagem, que, assim como na versão original, vai buscar a felicidade e o equilíbrio em meio a seus próprios dilemas e traumas.
