CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Novelas
  2. Vale Tudo: Romance inesperado vira vida de Heleninha de cabeça para baixo
Novelas / Eita!

Vale Tudo: Romance inesperado vira vida de Heleninha de cabeça para baixo

Heleninha é surpreendida por uma nova paixão que traz à tona velhas emoções e reviravoltas na trama da novela das nove; saiba quem é

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 08/08/2025, às 12h04

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Heleninha viverá romance inesperado
Heleninha viverá romance inesperado - Globo/ Marcos Serra Lima

Em Vale Tudo, os próximos capítulos prometem uma grande reviravolta para Heleninha (Paolla Oliveira), que, após sua separação traumática de Ivan (Renato Góes), se verá envolvida em um romance inesperado. O grande responsável por essa mudança é Renato (João Vicente de Castro), o irresistível galã da nova versão da trama, que se aproxima de Heleninha com a promessa de virar sua vida de ponta-cabeça.

Segundo informações do site Notícias da TV, Renato, que teve breves envolvimentos com Leila (Carolina Dieckmmann) e Solange (Alice Wegmann), agora vai se envolver com a artista plástica, que está tentando dar um novo rumo à sua vida após o término de seu casamento. Desacreditada no amor, Heleninha ainda se recupera dos traumas familiares e pessoais, mas esse romance promete reacender antigas chamas e trazer novos conflitos à tona.

O encontro que reacende a chama

O primeiro contato entre Renato e Heleninha acontece quando o bonitão visita a galeria de arte recém-inaugurada por Heleninha. A troca de olhares e palavras rapidamente se transforma em um clima de sedução, e Renato não perde a oportunidade de relembrar o breve "trelelê" que tiveram no passado. A visita acaba se tornando um marco no início de uma nova fase para Heleninha, que, embora inicialmente relutante, não pode evitar se sentir atraída por ele.

O inesperado romance entre eles traz mais uma troca de casais que movimenta o enredo. Leila, ex-namorada de Renato, agora se vê envolvida com Marco Aurélio (Alexandre Nero), ex-marido de Heleninha e primo de Renato. A relação entre os personagens se complica ainda mais quando o passado de cada um começa a se entrelaçar de maneiras inesperadas.

O impacto na vida de Heleninha

Na versão original de Vale Tudo, a personagem de Renata Sorrah, Heleninha Roitman, enfrentou décadas de lutas contra o alcoolismo e conflitos familiares. Após muito sofrimento, ela conseguiu encontrar paz ao se manter sóbria e reconstruir a relação com seu filho, Leonardo (Fábio Villa Verde). Seu final foi marcado pela superação, e ela encontrou o amor com William (Dennis Carvalho), um homem que a incentivou a procurar o Alcoólicos Anônimos e que se tornou um grande apoio em sua vida.

Agora, com o novo romance com Renato, a personagem de Paolla Oliveira vive uma situação muito diferente. Se antes a paz parecia inalcançável, agora Heleninha é desafiada a reavivar suas emoções e a refletir sobre suas escolhas passadas. Ela, que parecia estar se curando das feridas emocionais, agora se vê novamente vulnerável, mas também pronta para novos recomeços.

O poder da mudança e a superação

Esse romance inesperado com Renato vai permitir que Heleninha explore novas facetas de sua personalidade e desejos, ao mesmo tempo em que confronta o legado de sua mãe, Odete Roitman, e as consequências de seu próprio passado. O romance, portanto, não será apenas uma história de amor, mas também uma oportunidade para Heleninha se reencontrar e continuar sua jornada de superação.

O que promete vir a seguir é uma jornada de transformação para a personagem, que, assim como na versão original, vai buscar a felicidade e o equilíbrio em meio a seus próprios dilemas e traumas.

Leia também:Afonso dá primeiro sinal que está extremamente doente

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

vale tudorenatoheleninha

Leia também

Eita!

Afonso dá primeiro sinal de leucemia - Reprodução/Globo

Vale Tudo: Afonso dá primeiro sinal que está extremamente doente

TRUQUE

Por Amor: quem é a veterana que passou meses repetindo a mesma frase? - Reprodução/Globo

Atriz passou meses repetindo fala em Por Amor e hoje é uma estrela. Quem é ela?

CHOCANTE

Laços de Família foi sucesso entre o público com trama baseada em fatos reais - Foto: Jorge Baumann/Divulgação/Globo

Novela da TV Globo foi baseada em matéria de jornal dos EUA; descubra qual

Sucesso

Rafa Fuchs, Ingrid Gaigher e Thiago Martins - Foto: Divulgação

Rafa Fuchs conquista o público com papel em Vale Tudo: 'Sou reconhecido'

Novo amor?

Dita (Jeniffer Nascimento) - Foto: Reprodução/Globo

Êta Mundo Melhor!: Carta de fã misterioso mexe com o coração de Dita

Participação especial

Cauã Reymond mostra gravação com Usain Bolt e Ricardo Teodoro - Foto: Reproção/Instagram

Cauã Reymond e Ricardo Teodoro gravam Vale Tudo com Usain Bolt em praia do Rio

Últimas notícias

Paulo André com o filho, Paulo André JúniorEle cresceu! Ex-BBB Paulo André abre álbum de fotos encantadoras com o filho
Jojo Todynho na cirurgia bariátricaJojo Todynho revela quantos quilos perdeu após 2 anos da bariátrica
O médico explicou mais detalhes das dores sentidas por Catia FonsecaMédico faz alerta sobre dores de Catia Fonseca na Dança dos Famosos: 'Condição benigna'
Juliano Cazarré e os filhosJuliano Cazarré revela qual é o maior desafio de ter seis filhos: 'É pesado'
Maria Flor desabafa sobre saudades do paiDesabafo de Maria Flor com Zé Felipe emociona, e psicóloga alerta sobre separações: 'Regressão'
Raul Gazolla ganha homenagem da filhaRaul Gazolla celebra a chegada dos 70 anos com declaração da filha
Arlete Salles leva estilo de vida saudável após diagnósticoMédica alerta para a gravidade da doença diagnosticada em Arlete Salles: 'Não existe cura'
Maíra Cardi revela que a filha passará por cirurgiaApós reaparecer, Maíra Cardi revela que a filha passará por cirurgia: 'Internar'
Sheila MelloSheila Mello revela algo inacreditável que ouviu de ex-affair
Gominho e Preta GilGominho revela tatuagem especial feita em homenagem a Preta Gil
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade