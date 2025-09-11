CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Novelas
  2. Vale Tudo: Após ganhar fortuna, Freitas surpreende com pretendente inesperado
Novelas / remake

Vale Tudo: Após ganhar fortuna, Freitas surpreende com pretendente inesperado

A reta final do remake de 'Vale Tudo' reserva uma grata surpresa para Freitas (Luis Lobianco). Saiba o que acontece com o personagem

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 11/09/2025, às 15h09

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Freitas (Luis Lobianco) em Vale Tudo
Freitas (Luis Lobianco) em Vale Tudo - Foto: Reprodução/Globo

A reta final do remake de 'Vale Tudo' reserva uma grata surpresa para Freitas (Luis Lobianco). Após anos sendo humilhado por Marco Aurélio (Alexandre Nero), o funcionário da TCA finalmente cria coragem para trair o chefe. Na vida pessoal, o personagem se aproxima cada vez mais de Eugênio (Luis Salem). Em entrevista ao jornal Extra, o ator falou sobre as próximas mudanças que viverá na trama.

Em cenas que serão exibidas nesta semana, Freitas decide fotografar documentos comprometedores deixados sobre a mesa do marido de Leila (Carolina Dieckmann). Depois, ele procura Odete para fechar uma delação premiada e revelar os segredos de Marco Aurélio. Com isso, ganha uma fortuna.  “Chegou a virada que eu estava aguardando! Freitas é uma figura tragicômica, o funcionário CLT que é explorado, mesmo com todos os avanços no ambiente de trabalho”, pontuou o ator.

Na trama, Mário Sérgio (Thomás Aquino) fica surpreso ao saber que Freitas conseguiu o dinheiro para comprar a casa da mãe. "O grande motivador dessa delação é justamente esse sonho. Ele pediu inúmeras vezes a Marco Aurélio, mas o chefe sempre o ignorou”, detalhou Luis.

Novo pretendente

Quando o assunto é a vida amorosa de Freitas, ele se aproxima cada vez mais de Eugênio (Luis Salém). O ator, porém, não sabe se o romance vai dar certo.  “Os dois se identificam. Ambos não têm o reconhecimento que gostariam, e daí nasce uma empatia mútua. Esse será o primeiro ‘match’ entre eles. São duas pessoas sufocadas. Não sei como isso vai se desenvolver, mas adoraria ver um casal de gays trambiqueiros”, brincou.

Ator revela decepção com o remake da novela

Em entrevista recente à coluna Play, do jornal O Globo, Luis Lobianco revelou sua frustração com as mudanças no remake da novela das nove da Rede Globo. O artista esperava que o casal Cecília (Maeve Jinkings) e Laís (Lorena Lima) tivessem ganhado mais destaque na nova versão.

Eu tinha uma expectativa de que Laís e Cecília teriam uma história mais desenvolvida. São as personagens LGBT da trama. Na primeira versão, uma delas morre. Realmente imaginei que elas entrariam mais na trama, mas isso não aconteceu”, analisou.

Final de Freitas na 1ª versão de Vale Tudo 

Freitas (João Camargo), capacho de Marco Aurélio na TCA, acabou o folhetim preso enquanto o chefe permaneceu livre. Na cadeia, ele decidiu revelar onde estavam as provas contra Ivan, sem a intenção de livrar o rival, que também foi parar atrás das grades por um suborno cometido a mando de Odete.

Leia também: Vale Tudo: Heleninha deixa Ivan no passado e tem primeira noite de amor com novo pretendente

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

globovale tudofreitas

Leia também

REPRESENTAÇÃO

Gabriel Sanches é Breno em Dona de Mim - Reprodução/Vikki Marie Page

Gabriel Sanches sobre Breno em Dona de Mim: 'Eu consigo entendê-lo'

Bastidores

Tainá (Andrea Avancini) na novela A Viagem - Foto: Reprodução / Globo

Saiba por onde anda a atriz que fez a Tainá na novela A Viagem

remake

Heleninha (Paolla Oliveira) em Vale Tudo - Foto: Reprodução/Globo

Vale Tudo: Heleninha deixa Ivan no passado e tem primeira noite de amor com novo pretendente

SURPREENDENTE!

Atriz de O Rei do Gado viveu 15 dias de boia-fria; descubra qual - Foto: Jorge Baumann/Globo

Atriz viveu dias de boia-fria em preparação para novela; descubra qual

Comemoração

Aniversário de Davi Malizia - Foto: Divulgação

Davi Malizia comemora aniversário nos Estúdios Globo com amigos de elenco

Hilário

Taís Araújo - Foto: Reprodução / Instagram

Taís Araújo reage a memes sobre sotaque carioca de Raquel em Vale Tudo

Últimas notícias

Jay-Z e BeyoncéBeyoncé adquire propriedade em um vilarejo da Inglaterra e divide opiniões
Adriana Lima aposta em looks versáteis e práticosConfira 5 looks da C&A que são os queridinhos de Adriana Lima - CARAS Indica
Margot RobbieAbusando do decote e transparência, Margot Robbie chama atenção em Londres
Vini Jr e Virginia FonsecaFuturo de Vini Jr com Virginia é revelado por vidente: 'Química'
Médico alerta sobre confusão de sintomas de Priscila FantinEspecialista alerta sobre confusão de Priscila Fantin: 'Extremamente comum'
João Gordo mudou estilo de vida após diagnósticoMédica explica doença diagnosticada no apresentador João Gordo: 'Não tem cura'
The Town: quatro itens para não pagar mico no festival4 produtos para não 'pagar mico' no The Town; confira dicas valiosas - CARAS Indica
Elize FleuryEstrela da Casa terá oficina com Elize Fleury, que ensina técnicas vocais nas redes sociais
No elenco da novela global Êta Mundo Melhor! o ator aproveita os dias de folga na Ilha de CARAS ao lado da noivaMiguel Rômulo, de Êta Mundo Melhor!, revela se pretende ter filhos; confira
Viih Tube passa férias em paraísoCorpo real! Viih Tube é alvo de críticas e especialista esclarece mitos da celulite: 'Multifatorial'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade