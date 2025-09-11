Vale Tudo: Após ganhar fortuna, Freitas surpreende com pretendente inesperado

A reta final do remake de 'Vale Tudo' reserva uma grata surpresa para Freitas (Luis Lobianco). Saiba o que acontece com o personagem

A reta final do remake de 'Vale Tudo' reserva uma grata surpresa para Freitas (Luis Lobianco). Após anos sendo humilhado por Marco Aurélio (Alexandre Nero), o funcionário da TCA finalmente cria coragem para trair o chefe. Na vida pessoal, o personagem se aproxima cada vez mais de Eugênio (Luis Salem). Em entrevista ao jornal Extra, o ator falou sobre as próximas mudanças que viverá na trama.

Em cenas que serão exibidas nesta semana, Freitas decide fotografar documentos comprometedores deixados sobre a mesa do marido de Leila (Carolina Dieckmann). Depois, ele procura Odete para fechar uma delação premiada e revelar os segredos de Marco Aurélio. Com isso, ganha uma fortuna. “Chegou a virada que eu estava aguardando! Freitas é uma figura tragicômica, o funcionário CLT que é explorado, mesmo com todos os avanços no ambiente de trabalho”, pontuou o ator.

Na trama, Mário Sérgio (Thomás Aquino) fica surpreso ao saber que Freitas conseguiu o dinheiro para comprar a casa da mãe. "O grande motivador dessa delação é justamente esse sonho. Ele pediu inúmeras vezes a Marco Aurélio, mas o chefe sempre o ignorou”, detalhou Luis.

Novo pretendente

Quando o assunto é a vida amorosa de Freitas, ele se aproxima cada vez mais de Eugênio (Luis Salém). O ator, porém, não sabe se o romance vai dar certo. “Os dois se identificam. Ambos não têm o reconhecimento que gostariam, e daí nasce uma empatia mútua. Esse será o primeiro ‘match’ entre eles. São duas pessoas sufocadas. Não sei como isso vai se desenvolver, mas adoraria ver um casal de gays trambiqueiros”, brincou.

Ator revela decepção com o remake da novela

Em entrevista recente à coluna Play, do jornal O Globo, Luis Lobianco revelou sua frustração com as mudanças no remake da novela das nove da Rede Globo. O artista esperava que o casal Cecília (Maeve Jinkings) e Laís (Lorena Lima) tivessem ganhado mais destaque na nova versão.

“Eu tinha uma expectativa de que Laís e Cecília teriam uma história mais desenvolvida. São as personagens LGBT da trama. Na primeira versão, uma delas morre. Realmente imaginei que elas entrariam mais na trama, mas isso não aconteceu”, analisou.

Final de Freitas na 1ª versão de Vale Tudo

Freitas (João Camargo), capacho de Marco Aurélio na TCA, acabou o folhetim preso enquanto o chefe permaneceu livre. Na cadeia, ele decidiu revelar onde estavam as provas contra Ivan, sem a intenção de livrar o rival, que também foi parar atrás das grades por um suborno cometido a mando de Odete.

