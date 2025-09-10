Ator de Vale Tudo revela decepção com o remake da novela

Luis Lobianco, ator de Vale Tudo, expôs sua frustração com as mudanças no remake da novela: ‘Eu tinha uma expectativa de que…’

Luis Lobianco, ator que deu vida a Freitas em Vale Tudo, revelou sua frustração com as mudanças no remake da novela das nove da Rede Globo. O artista esperava que o casal Cecília (Maeve Jinkings) e Laís (Lorena Lima) tivessem ganhado mais destaque na nova versão.

“Eu tinha uma expectativa de que Laís e Cecília teriam uma história mais desenvolvida. São as personagens LGBT da trama. Na primeira versão, uma delas morre. Realmente imaginei que elas entrariam mais na trama, mas isso não aconteceu”, contou Luis em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo.

O ator comentou sobre o possível romance de Freitas com Eugênio (Luis Salem), e ressaltou que deseja um maior envolvimento do casal na trama. “Se for para virar uma relação amorosa, que ela tenha algum efeito na trama. Não queria só que terminassem juntos, mas que isso tivesse relevância na história, que fizesse sentido. Vamos ver…”, comentou o famoso.

Apesar de suas opiniões em relação às mudanças, ele não deixou de elogiar o trabalho da autora Manuela Dias, e ressaltou sua criatividade nos dias atuais. “Eu gosto da ousadia e da coragem da Manuela. As coisas mudaram muito. Estamos na era da inteligência artificial. Acho que não vai agradar sempre. Fazer novela, uma obra viva e aberta, é arriscado. Mas estou sentindo uma comoção. Já fiz trabalhos muito populares, mas algo igual a Vale Tudo nunca vi”, destacou Luis.

Confira o novo horário para assistir Vale Tudo

Como o novo jogo da Copa do Brasil, entre Corinthians e Athletico-PR, será transmitido pela Rede Globo nesta quarta-feira, 10, a emissora precisou ajustar os horários de sua programação.

O jogo inicia às 21h30 (horário de Brasília) e a emissora vai exibir as novelas Êta Mundo Melhor!, será exibida às 17h50, Dona de Mim às 19h, o Jornal Nacional começa às 19h45. A telenovela Vale Tudo vai ao ar às 20h35.

